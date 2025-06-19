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哈梅內伊拒投降 特朗普：已失耐性 白宮惹直接軍事介入揣測 伊朗警告將致「無法挽回嚴重後果」

【明報專訊】以色列與伊朗衝突周三（18日）進入第6天，美國總統特朗普周二敦促伊朗「無條件投降」，聲稱伊朗最高領袖哈梅內伊是容易攻擊的目標，他昨天又向記者稱「耐性已耗盡」，有關言論被視為美國可能直接介入以伊衝突的信號，令人憂慮戰事進一步擴大。美國傳媒報道，特朗普正考慮加入以色列攻擊伊朗核設施的行動，其中目標包括須使用美軍地堡彈才能摧毁的福爾多地下鈾濃縮設施。不過特朗普昨再被問及會否加入以軍行動，他說：「我可能會做，也可能不會。」哈梅內伊周二稱，伊朗不會妥協，強調「戰鬥開始」，他昨天重申伊朗不會投降，並警告若美國軍事介入將帶來「無法挽回的嚴重後果」。

特朗普周二在社交平台發文，暗示美國已將哈梅內伊納入攻擊目標，「我們知道所謂的『最高領袖』確切藏身處。他是容易攻擊的目標，但他目前安全。我們不會殺死他，至少暫時不會。我們不想看到導彈射向平民或美國士兵。我們的耐性正耗盡」。數分鐘後，他再發文要求伊朗「無條件投降」。縱使特朗普未明言會直接介入戰爭，但他周二下午在白宮戰情室與國安團隊會談前說：「我們已完全奪得伊朗制空權。」副總統萬斯同日也在社交平台發文稱，特朗普可能會作出決定，需採取進一步行動終結伊朗鈾濃縮計劃。

特發言暗示哈梅內伊納攻擊目標

美國傳媒指出，兩人接連發文，加上特朗普多次以「我們」暗指美國及以色列，令人估計美國將直接介入以伊戰爭。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周二引述美情報及國防部官員等知情人士報道，特朗普考慮加入以色列空襲伊朗核設施行動，目標之一是福爾多鈾濃縮設施。該核設施位於深山約90米地下，目前只有美國擁有GBU-57等地堡彈能將之摧毁。

伊官媒預告「全球銘記數世紀事件」

特朗普政府近日作出多項軍事調動也惹來關注，包括派30多架加油機往歐洲、下令「尼米茲」號航母戰鬥群前往中東。美國官員表示，調派加油機是為了在局勢進一步升級時，給特朗普提供更多介入的選項。美國有線新聞網絡（CNN）引述美國官員稱，特朗普現已放棄派高官前往中東與伊朗代表會面的想法。

哈梅內伊周二在社交平台發文稱，伊朗永不會向猶太復國主義者妥協，「將予以強烈回應，不會有任何憐憫」，並強調「戰鬥開始」。他周三發表全國講話，警告美國介入戰事將自食其果，必遭受嚴重損失。伊朗國營電視台周三警告，「今晚將發生令全球銘記數個世紀的驚奇事件」。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）的阿拉伯文版社交網站帳號則上傳一段長約17秒、有一隻手在撫摸核彈模型的影片，並配有「Maybe」（或者）字眼，引發外界揣測。

以伊交火持續，伊朗革命衛隊周三表示，與以色列新一輪夜間交火中，使用了高超音速導彈「法塔赫-1」（Fattah-1）。這可能是伊朗在今次戰爭首次使用這款導彈。

美國可能再捲入一場代價高昂的海外戰爭，令支持特朗普的右翼民粹「MAGA派」擔心，美國一些議員也極力阻止特朗普介入以伊戰爭。共和黨眾議員馬西周二與加州民主黨眾議員卡納宣布，將向國會提出《伊朗戰爭權力決議案》，使總統在參與這場戰爭前必須獲得國會批准。

德總理讚「以色列為所有人做髒活」

此外，德國總理默茨在加拿大出席七國集團（G7）峰會時表示，支持以色列向伊朗動武。他周二接受德國電視台ZDF訪問時說：「這是以色列為我們所有人做的骯髒工作。我們也是這個政權的受害者。這個政權給全球帶來死亡和破壞。」

（BBC/CBS/華盛頓郵報/半島電視台/新聞周刊）

相關字詞﹕伊朗核計劃 哈梅內伊 特朗普 以伊戰爭 以色列-伊朗關係

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