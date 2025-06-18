外媒：伊朗冀以國停火換重啟核談判

稱中東3國斡旋 美伊或周內會晤

路透社引述伊朗及中東官員、消息人士報道，卡塔爾、沙特、阿曼應伊朗請求，各國領袖及外交高官在過去的周末都在互相及跟伊朗、美國通電話，尋求遏止以伊戰火，並斡旋恢復美伊核談判。不過伊朗清楚表明，在受襲情况下不會談判。

中東地區消息人士向路透社透露，阿曼正在草擬以伊停火及重啟美伊核談判的方案。協議旨在讓伊朗取信於外界，獲允許提煉濃縮鈾至3.67%的濃度（可供核能發電的程度），並組建國際聯盟管理伊朗鈾濃縮設施。協議內容包括伊朗停止所有鈾濃縮計劃1至3年，同時容許國際原子能機構（IAEA）嚴格稽查。伊朗消息人士亦提及類似內容，但暫停鈾濃縮計劃為1年，另補充伊朗希望美國承認其使用核能的權利及撤銷制裁。

倘復談判不果 恐加快核計劃

《華爾街日報》引述中東和歐洲官員報道，伊朗一直在釋出希望結束跟以色列敵對行動及恢復核談判的信號。一名阿拉伯官員說，伊朗人知道美國為以色列提供防禦和後勤支援，他們想取得美國不參戰的保證。不過伊朗向阿拉伯官員申明不會單方面停止戰鬥，且若無法與美國恢復談判，伊朗可能加快其核計劃，並擴大戰爭範圍。

美國網媒Axios援引4名消息人士，表示中東特使威特科夫將與伊朗外長阿拉格齊會晤，洽談包括核協議、結束以伊戰爭等外交倡議。一名華府官員證實，會面在考慮當中。美方官員稱，是否向以色列提供「地堡彈」成為與伊朗談判的重要籌碼。

分析：伊處境數十年最差 彈藥有限

分析認為，伊朗正值數十年來最差處境，面對強敵之下，除了求和，選項不多。儘管它目前靠導彈和無人機展開密集攻勢，但在沒有外援和彈藥庫存有限之下，後繼能力成疑。

（華爾街日報/路透社/Axios）