明尼蘇達槍手盯上4名州議員圖行兇

檢察官披露更多案情細節

州議員霍夫曼（John A. Hoffman）及其妻，以及另一州議員霍特曼（Melissa Hortman）及其夫上周六先後在住所遭槍擊。霍特曼及其夫身亡，霍夫曼夫婦則受傷。警方周日晚在貝爾特自家農場附近拘捕他。他周一提堂，被聯邦檢察官控以兩項謀殺、兩項跟蹤及兩項涉槍罪，最高可判囚終身或死刑。

明尼蘇達州代理聯邦檢察官湯普森周一表示，上周六凌晨約2時，假扮警察的貝爾特到霍夫曼家行兇後，駕着假冒警車的休旅車前往另一州議員的家並按門鈴，但該議員當時正外出度假避過一劫。貝爾特之後轉去另一名州議員的家，當時一名警員得知霍夫曼遇襲被派往該參議員住所查看，其間遇上貝爾特，以為他是同袍，上前問他在做什麼時，貝爾特只直視前方，繼而離開並前往霍特曼家。

湯普森指出，貝爾特鎖定的全都是民選官員，而且全部屬於民主黨。他說，政治暗殺極為罕見，對民主制度構成嚴重衝擊，惟貝爾特的確切動機仍待釐清。

（路透社/BBC/CNN）