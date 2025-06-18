以軍坦克涉向領物資巴人開火 最少51死

醫院地方不足 傷者躺走廊地下

社交平台流傳的影片顯示，十多具屍體躺在南部汗尤尼斯一條街上。目擊者稱，以軍坦克向聚集路上的數千名等待救援卡車分發食物的人群發射了最少兩枚炮彈。被送往納賽爾醫院的目擊者阿拉說：「突然間，他們讓我們向前移動，讓所有人聚集在一起，然後炮彈開始落下。」醫護人員表示，最少51人死亡、200人受傷，其中最少20人危殆。由於納賽爾醫院地方不足，不少傷者要躺在地上和走廊。以軍承認在該地區開火，正調查事件。

醫護人員還表示，在加沙其他地區另有最少14人在以軍的槍擊和空襲中喪生，令周二的死亡人數達65人。

過去3周幾乎每天都發生巴人領取物資時遭以軍槍擊事件。以色列目前允許大部分物資通過獲美國支持的私人援助組織「加沙人道主義基金會」（GHF）分發，GHF在以軍守衛的地區少數地點派發。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）周一表示，以色列正將糧食武器化，要求對糧食分發點附近的槍擊事件展開調查。

（BBC/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）