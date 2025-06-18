路透新聞研究所調查：社交平台成美民新聞主渠道

首超越傳統電視頻道新聞網站

路透新聞研究所委託YouGov訪問全球48個國家約9.7萬人。調查發現，逾半（54%）美國人透過facebook、X、YouTube等社交平台獲取新聞，比例高於電視（50%）及新聞網站和應用程式（48%）。報告亦顯示，播客主持羅根（Joe Rogan）在新聞傳播中扮演重要角色，近四分之一（22%）受訪美國人表示，過去一周曾經接觸羅根的評論及其談論的新聞。路透新聞研究所指出，一些政客現寧選擇接受對他們友好的網上主持人訪問，而非主流傳媒。

報告作者紐曼（Nic Newman）表示，社交媒體的崛起和以名人驅動的新聞非美國獨有，但變化較其他國家更快且影響更大，這對傳統出版業構成重大挑戰。

AI成年輕人追蹤新聞新工具

儘管這些網紅和網絡名人廣受歡迎，但調查顯示全球近半受訪者（47%）認為他們是誤導和假資訊主要來源，比例與政客相若。

路透新聞研究所調查亦發現，雖只有7%受訪者表示使用AI來獲取新聞，但在年輕人中這比例更高，35歲以下為12%，25歲以下達15%。其中最被廣泛使用是OpenAI的ChatGPT，其次是Google的Gemini和Meta的Llama，受訪者對聊天機器人提供的相關個人化新聞表示欣賞。許多受訪者會使用AI來摘要文章（27%）、翻譯（24%）或推薦新聞報道（21%），而近五分之一人則用來查詢時事問題，但受訪者普遍仍有疑慮，認為AI可能降低新聞的透明度、準確性和可信度。

（路透社/衛報/法新社）