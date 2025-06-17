美槍擊議員疑犯落網 政界自危申槍牌自保

57歲的貝爾特（Vance Boelter）涉嫌冒充警員，先後槍擊州議員霍夫曼及其妻，和另一州議員霍特曼及其丈夫後逃去。經過接近兩天追捕，警方周日晚召開記者會，宣布貝爾特在綠島鎮（Green Isle）附近的自家農場一處樹林被包圍時，沒有抵抗下被捕。

圍捕沒抵抗 友稱近期情緒低落

州長沃爾茲形容事件是「有針對性的政治暗殺行為」，疑犯行兇動機受到關注。《華爾街日報》稱貝爾特曾涉足多個工種，包括食品公司、零售業和教會牧職，他與妻子在市郊同住，為了離工作地點更近，他亦在一個藍領社區與室友合租單位。其室友卡爾森指他在眼睛捐贈機構任職夜班，正籌備開保安公司。卡爾森憶述上周五晚貝爾特返回睡房後，自己曾敲門找他，但對方稱感疲累而沒再打擾，翌晨卡爾森就收到貝爾特的信息稱「要離開一段時間，可能很快就會死」，於是報警。卡爾森稱以為對方要自殘，沒想過會行兇。

《明尼蘇達星論壇報》指疑犯立場傾向保守，曾最少一次登記為共和黨選民。室友卡爾森指貝爾森去年大選支持特朗普，但不認為他想法偏離主流。卡爾森稱留意到近期貝爾特有不少壓力和精神健康問題情况，不如往常樂觀。

霍特曼及其丈夫在事件中身亡，霍夫曼及其妻則分別中了9及8槍，經搶救後生還。各地政府都加強保護州議員，密歇根州警方為議員舉行安全簡報會，弗吉尼亞州費爾法克斯市警方加強議員住所周圍的巡邏，北達科他州官員則將網頁上議員的住址資料刪除。民主黨籍密歇根州議員惠特西特

（Karen Whitsett）表示，多年來她收到不少威脅，今次事件發生後，她決定申請槍牌。

（路透社/紐約時報/華爾街日報/明尼蘇達星論壇報）