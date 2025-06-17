美媒：特朗普否決以軍「斬首」殺哈梅內伊

消息：哈梅內伊匿東北部地堡

美國官員表示，自以色列上周五大規模攻擊伊朗以來，美以官員一直保持密切聯繫。以方通報稱有機會殺死哈梅內伊，但特朗普告訴以總理內塔尼亞胡「這不是個好主意」。路透社引述美國官員說：「伊朗有殺美國人嗎？沒有，除非他們這樣做，否則我們不會考慮針對政治領導層。」

內塔尼亞胡周日被問及有關報道時沒正面回應，但他表示，以色列「會做需要做的事、會做該做的事」，他認為美國「知道什麼是對美國有利的」。一名以色列官員向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，以色列「原則上」不會暗殺政治領袖；不過《華爾街日報》亦引述以色列官員稱，以方不排除攻擊任何潛在目標以摧毁伊朗核計劃，包括哈梅內伊。

另外，伊朗電視台《伊朗國際》昨引述伊朗兩名知情人士報道，以軍上周五凌晨攻擊德黑蘭數小時後，哈梅內伊和家人已被轉移至德黑蘭東北部的拉維贊（Lavizan）地堡。以軍周日首次攻擊距以色列2300公里的伊朗城市馬什哈德，外交消息人士稱這是要警告哈梅內伊「雖遠必誅」，同時為了給他最後機會廢除濃縮鈾計劃。

特朗普周日未評論是否曾「否決」以方殺死哈梅內伊，但警告伊朗若攻擊美國在中東的目標，美國武裝部隊將以前所未見的力度還擊。數小時後他又說「伊朗與以色列應該、並會達成協議」，稱自己有緩和衝突的經驗，能讓以伊停止敵對行動，就像斡旋印度與巴基斯坦一樣。

（路透社/CBS/伊朗國際）