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德黑蘭「瀰漫死亡氣息」 華人躲酒店避禍

【明報專訊】以軍連日空襲下，伊朗首都德黑蘭住宅等建築被炸，市內店舖關門，居民人心惶惶。不少人陸續收拾細軟準備逃往鄉郊，惟油站大排車龍難買油。有大批身處德黑蘭的華人躲到中資酒店暫避，有德黑蘭人形容市內「瀰漫死亡氣息」。

德黑蘭居民這幾天不是搶購糧水和必需品，便是到市內加油站排隊入油，準備逃往鄰近裏海等地的偏遠鄉郊。不過由於燃料供應有限，每人限買25公升，需要排幾次隊才能獲得足夠燃料，即使注滿油出城，路上亦大塞車。提款機縱如常運作，但限制取款數量。一名決定帶妻兒和父母離開的男子說：「我不想離開自己的家，可是我不能將子女置於險境。」另一女子說：「我們全都想跑去較小的城市或鄉村，但我們都有無法離開的至愛。」也有人說：「我不能拋下年邁父母，他們無法長途跋涉。」

居民搶購糧水 出城現車龍

大批身處伊朗的華商和遊客選擇躲到中資的德黑蘭拓邦酒店。有華商表示，黎明時分炸彈落在下榻的酒店後方，整幢酒店震了一下，然後響起警報，他們甫趕得及拿錢包和手機離開，就發現連樓下也被炸，整條街都是灰塵和玻璃碎屑。有中國遊客表示，他們被搶劫失了護照，要補辦證件，現在走不了。

德黑蘭和其他伊朗城市沒有設置新式避難處，空襲發生時，市民可到地鐵站、隧道、地牢、學校及清真寺暫避，但這些地方沒有具保證的耐爆能力。一些經歷過1980年代兩伊戰爭的伊朗人表示，這次跟當年的最大不同是「空襲時沒有警號聲或預警」。

市民斥以炸平民「製加沙局面」

一名較年長的市民向美國有線新線網絡（CNN）說：「我們不支持伊朗政權，但反對以色列攻擊住宅區和平民。假如以色列針對的是伊朗核計劃和軍事能力，應該攻擊那些地方，而不是製造另一個好像加沙的局面。」25歲財務分析員納希德周日說：「孩童一直哭喊，我們擔心很多平民遇害。空氣瀰漫死亡氣息。」

城內炮火隆隆 國營電視台直播被炸

德黑蘭周一繼續被襲，當地伊朗國營電視及廣播電台當天廣播期間遭以軍空襲起火，最少一人受傷。該電視台直播畫面顯示，從電視台演播室內傳出爆炸巨響並升起濃煙。新華社記者同時聽到，德黑蘭上空傳出密集爆炸聲。

（衛報/BBC/CNN/法新社/鳳凰衛視）

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