以國多城被炸 伊稱新法穿透防衛盾 特拉維夫海法電網民居中彈 8死300傷

WSJ﹕伊朗向美釋復談判意向

以色列海法、特拉維夫及周邊城市佩塔提克瓦（Petah Tikva）、布內布拉克（Bnei Brak）等地，周一凌晨均受伊朗導彈的攻擊，使海法灣的以國最大煉油廠、港口附近一座發電站、中部電網、住宅樓宇等遭受不同程度損毁。美國駐特拉維夫的使館分支機構亦受鄰近的襲擊波及而輕微損毁。而耶路撒冷則傳出爆炸巨響。以色列國防部長昨批評伊朗攻擊以國後方平民，一度聲言要德黑蘭百姓「不久就付上代價」。

以色列上周五起大規模空襲伊朗多處，觸發兩國交火。伊朗衛生部昨稱該國累計最少224人死亡，逾1277受傷。以色列緊急服務機構昨表示有24人死亡、592人受傷。

伊朗稱令以防衛系統「自攻」

針對周日起連續兩晚成功空襲以色列城市和基建，伊朗革命衛隊昨表示是因為採用了可擾亂以色列多層防衛系統、使之互相攻擊，讓伊朗導彈能乘虛而入攻擊目標的「新方法」，但沒有進一步說明。

以色列多層防空系統的核心是自2011年啟用的「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，可24小時全天候使用雷達偵測短程火箭、導彈和無人機。以軍稱其命中率逾90%，能在數秒間作出回應，摧毁距離4公里至70公里的進犯物。以軍其餘空防系統還有部署於大氣層外的「箭式」（Arrow）反遠程彈道導彈系統，「大偉投索石」（David's Sling ）中程防空系統、美製「愛國者」導彈盾。另外，外界預計以方將於10月部署本土研製、利用激光截擊的「鐵光束」（Iron Beam）。

以軍昨天沒有承認出現防衛系統「互攻」情况，不過早前曾表示為了節省攔截器，「按規定」不會截擊那些可能射向空曠地帶的導彈，而以軍的多層防空系統縱然出色，卻「非密不透風」；擊中特拉維夫等地造成人命傷亡和財產損失的，正是「突破」空防的導彈。

「烈士蘇雷曼尼」導彈首戰

英國《每日電訊報》報道，專家估計伊朗可能利用了同一時間射出幾十枚彈道導彈，「分散和飽和」以色列的防空系統而打開缺口。因為如上周六見到伊朗首次採用的地對地彈道導彈「烈士蘇雷曼尼」（Shahed Haj Qassem）等逾5馬赫高超音速彈道導彈，不利「大偉投索石」等地對空攔截，且導彈數量愈多，突破機率愈大。

以軍周一表示，伊朗自上周五向以色列發射了超過370枚彈道導彈。而據以軍周日表示，伊朗之前兩晚共發射了270枚彈道導彈，約22枚「突破了」空防。對以國展開空襲前，外界估計伊朗存有約2000枚可供攻擊以色列的導彈。

另外，《以色列時報》昨報道，前所未見有最少30架美軍空中加油機於周日晚飛離美國境內基地向東飛，當中包括至少KC-135、KC-46。Ynetnews報道指雖然那可能是要參與歐洲的北約例行演習，但有分析懷疑它們的任務延伸至中東，支援攻擊伊朗的以軍戰機。外媒報道指美國航母尼米茲號周一駛離南海轉往中東。

（路透社/英國每日電訊報/紐約時報/以色列時報/Ynetnews/華爾街日報）