明尼蘇達槍擊州議員案 州長稱「政治暗殺」

明尼蘇達刑事逮捕局局長埃文斯（Drew Evans）表示，州議員霍夫曼（John A. Hoffman）與妻子首先遭到槍擊，約90分鐘後另一州議員霍特曼（Melissa Hortman）及其丈夫亦遭到槍擊。霍特曼與丈夫身亡，霍夫曼夫婦則受傷。疑犯貝爾特在霍特曼的住所附近跟警方駁火後逃逸。

疑犯涉藏暗殺名單

美國有線新聞網絡（CNN）報道，警方在疑犯汽車上發現一份疑似有數十人名字的暗殺名單，CNN指名單上的多是民主黨人，或與計劃生育協會或墮胎權運動有關的人。《紐約時報》引述文件報道指貝爾特沒黨派傾向，而他過去數次獲明尼蘇達州長委任加入勞動力發展委員會，該委員宗旨是推動當地商業發展；霍夫曼亦為該委員會成員。

州長沃爾茲（Tim Walz）上周六稱官員對霍夫曼夫婦康復「審慎樂觀」，又指事件這是有針對性的「政治暗殺行為」，他說：「和平對話是我們民主的基石。我們不會用暴力或槍口來解決分歧。」

（法新社/CNN/紐約時報）