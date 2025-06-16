華盛頓閱兵日 全美反特示威爆衝突

長約兩小時的閱兵於美東時間傍晚6時由21響禮炮拉起序幕，其間除了有「黑鷹」、二戰時代的「P-51」等逾50架軍機當空掠過，還有「艾布拉姆斯」主戰坦克、「布拉德利」戰車等150輛軍車、身著獨立戰爭制服的士兵隊等6600名士兵等，由林肯紀念堂附近出發沿白宮後方的憲法大道前行至白宮旁結束。

料耗資3.5億 有稱值得有斥勞民傷財

特朗普和妻子、閣員、共和黨政治人物等在白宮前的巨大觀禮台後欣賞儀式。他在首個任期的2017年訪問法國時曾觀賞國慶閱兵，之後被指有意仿傚。延到今屆終以慶祝陸軍建軍250周年的名義，舉行自1991年慶祝波斯灣戰爭勝利後逾34年來的首次閱兵，估計耗資達4500萬美元（逾3.5億港元），包括重逾60噸的坦克履帶可能壓爛馬路的維修費，惹起異議。

有民眾批評閱兵是威權主義的權力展示，勞民傷財，且不符特朗普削減政府開支的政策。白宮附近約有200人示威，一名55歲的退役海軍陸戰隊員批評閱兵是「獨裁者行徑」、「只是裝飾門面」。

（彭博社/CNN/霍士新聞/Axios）