伊朗油氣設施被炸 以遭還擊最少14死

伊通社及塔斯尼姆通訊社等伊朗傳媒報道，以色列小型無人機上周六傍晚擊中布什爾省的南帕爾斯（South Pars）天然氣田；氣田第14期的4個裝置之一起火，導致1200萬立方米天然氣一度停產，火勢其後被撲滅，未有蔓延。伊朗是繼美國和俄羅斯後，全球第三大天然氣生產國；而南帕爾斯是全球最大的天然氣田，亦佔大部分伊朗天然氣產量。路透社報道，該氣田由伊朗和卡塔爾共同擁有，其受襲代表衝突出現重大升級，伊朗外長阿拉格齊昨批評以方試圖把戰事擴展至伊朗以外。此外，伊朗媒體報道布什爾省東部的法傑爾賈姆天然氣處理廠前天也受到無人機攻擊。

以軍稱攻80目標 包括核設施

伊朗官員表示，被以色列炮火擊中的地方亦包括德黑蘭西北的沙赫蘭儲油庫，以及中部伊斯法罕省一處國防部大樓，後者輕微受損。以軍指旗下戰鬥機前晚至昨晨針對德黑蘭最少80個目標發動攻擊。以軍亦稱上周六轟炸了伊朗西部洛雷斯坦省霍拉馬巴德一處地下設施，稱當中存放有地對地與巡航導彈；跟該設施相關的伊朗高官同遭殲滅。以軍亦在社交平台稱，攻擊了伊斯法罕省一處核設施，但未有交代時間等詳情。

伊朗則於上周六晚對以色列展開代號為「真實承諾3」的攻擊行動，該國傳媒報道，其間發射了約50枚彈道導彈；革命衛隊則指是大型導彈和無人機攻擊。《以色列時報》報道，巴特亞姆（Bat Yam）一棟10層高的住宅大廈周日凌晨被導彈擊中倒塌，造成最少6死，包括兩名分別8歲和10歲的小童，另有最少7人失蹤，恐被埋瓦礫中。以色列北部阿拉伯城鎮塔姆拉亦有4人死於導彈襲擊。

伊朗續射導彈 以緊急狀態延長

至昨日下午，德黑蘭市中心再傳出最少兩聲爆炸巨響；以軍則稱伊朗繼續對該國發射導彈。以媒報道以色列政府把緊急狀態延長至本月30日。

另外，伊朗半官方塔斯尼姆通訊社昨報道，伊朗當局稱拘捕了兩名以色列對外情報機關摩薩德的成員，二人被指落網時正準備在伊朗北部厄爾布爾士省製作爆炸裝置。

路透社昨引述海灣國家消息人士報道，指伊朗最少14名核科學家死於以色列攻擊，包括汽車炸彈暗殺。

（半島電視台/以色列時報/塔斯尼姆通訊社/伊通社/路透社）