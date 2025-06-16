以促助炸深山核設施 美留一手 回應伊朗威脅 特朗普：美受襲即全力還擊

以軍在上周五的首波軍事行動中，破壞伊朗納坦茲等主要核設施、彈道導彈工廠、軍事高層駐地等核計劃相關目標。國際原子能機構（IAEA）上周六指，福爾多（Fordow）核設施或興建中的洪達卜（Khondab）重水反應堆未有損毁。彭博社引述專家綜合指出，以軍空襲距離「徹底摧毁」伊朗核計劃仍相去甚遠。以色列駐美大使萊特向霍士新聞表明，只有「消滅」福爾多核設施，這場軍事行動才算真正完成。

缺地堡彈 難炸福爾多濃縮鈾設施

Axios報道，以色列缺乏地堡彈及大型轟炸機，無法有效打擊位於山體下方90米處的福爾多鈾濃縮設施。美國不但擁有這兩種裝備，且部署在能夠直接飛赴伊朗的範圍內。《耶路撒冷郵報》報道，自2017年美國在阿富汗投放3萬磅重的「炸彈之母」（MOAB，GBU-43/B大型空爆炸彈）後，普遍認為美軍在摧毁加固目標的能力遠超以軍。

Axios又引述以方官員報道，美國或加入以軍打擊伊朗核計劃行動，聲稱特朗普最近與以色列總理內塔尼亞胡通話時稱如有必要就會派軍加入。

美國一旦直接攻擊伊朗，即使僅參與轟炸一個地點，都會捲入戰爭。至昨天美國仍與以軍行動保持距離。伊朗亦已放話，威脅稱美英法若協助攔截攻擊以國的導彈及無人機，將針對3國軍事基地及船艦攻擊。惟伊朗外長阿拉格齊周日強調伊朗只是自衛，他表示除非形勢所迫，否則伊朗不希望與以色列的衝突擴大到鄰國，又指伊朗一直是在回應外來侵略，如這種侵略停止，伊方回應也會隨之停止。

伊朗外長：侵略停止即停回應

特朗普周日凌晨在Truth Social發帖稱：「美國與今晚對伊朗的攻擊無關。如我們遭到伊朗任何形式攻擊，美國部隊將以前所未有地全力回擊。然而，我們也完全有能力促成伊朗與以色列達成協議，結束這場血腥衝突！」他在約9小時後再發帖寫道：「伊朗和以色列應該達成協議，而且會達成協議，我們很快就會迎來和平。」

表面上美軍未有助以攻伊，但《以色列時報》指美國官員上周五稱已調動軍艦等，海軍下令驅逐艦「托馬斯哈德納」號從地中海西部駛向地中海東部，又指示另一艘驅逐艦向前移動，讓華府可隨時調用。英國首相施紀賢上周六亦表示，英方已調派額外的戰機等軍事資源到中東以支援該區。

（Axios/以色列時報/衛報/法新社/路透社/彭博社）