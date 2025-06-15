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4矽谷高管「參軍」 助AI落地五角大樓

【明報專訊】美軍上周五（13日）宣布，4名來自Palantir、Meta和OpenAI的矽谷科企高管已以預備役身分加入陸軍新設分隊，未來會為美國國防部提供人工智能（AI）科技的專業知識。這是美國軍方與科技界關係愈趨緊密的明證，《華爾街日報》形容，矽谷中人主張其頂尖知識有助美軍應對像中國般科技強大的敵手，而美軍則認為加深與矽谷關係，有助準備可能需要感應器網絡和AI協調大量機械人和無人機的未來戰爭模式。

Palantir科技總監桑卡爾（Shyam Sankar）、facebook母公司Meta科技總監博斯沃思（Andrew Bosworth）、生成式AI聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的產品總監韋爾（Kevin Weil）、曾任OpenAI研究總監的人工智能研究及產品公司Thinking Machines Lab顧問麥格魯（Bob McGrew）前日穿著軍服，宣誓加入美國陸軍新成立、負責創新的「201分隊」（Detachment 201），獲授陸軍預備役中校軍階，今後須每年服役120個小時，料可遠端工作。

預備役身分入陸軍新分隊

五角大樓向來有借調民間專家協助軍事科技研發的傳統，但引入尖端科企高管直接加入陸軍預備役，仍是打破常規。陸軍參謀長喬治表明他們的主要工作是指導士兵怎樣運用AI驅動的系統，並向國防部提供採購AI和商業科技的建議、協助招募科技人才，但有防止利益衝突的安排。

加強與美軍開發AI國防產品

Palantir本來就是將AI和大數據結合到軍事用途的先驅，擁有與美軍合作的逾10億美元AI及數據項目。Meta與OpenAI去年起也修訂政策，加強與美軍合作開發如AI防空系統的國防產品。

（華爾街日報/Defense News）

相關字詞﹕軍民融合 美軍 軍事 科技界 人工智能（AI）

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