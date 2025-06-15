伊朗內外掣肘多 報復選項少震懾不足

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析指，伊朗對以色列的最可能回應是巡航導彈和彈道導彈齊發，伴以一波波的無人機攻勢，但能否壓倒防空能力以人均和每平方公里來說俱堪稱世上數一數二的以色列，要視乎伊朗剩餘的導彈和無人機數量是否足夠。像去年4月伊朗雖曾動用了估計達170架無人機、30枚巡航導彈和120枚彈道導彈發動大規模攻擊，但以色列未受多大損失。

以空防強大 伊分配彈藥須審慎

CSIS專家估算伊朗的彈道導彈庫存多達3000枚，料能射達以色列的約有三分之二，扣除以軍行動摧毁的和保留備用的，可用者僅1000枚，伊朗須審慎分配大舉齊發或持久攻擊的分配用量。以色列「鐵穹」等空防系統，可精準截擊大部分無人機和導彈。故此，除非伊朗能通過網絡襲擊或實際破壞突破以軍空防系統，否則不可能通過自家武器壓倒以色列空防。惟與伊朗友好的俄羅斯等，各有自身問題不可能大規模襄助。伊朗滲透進入以境蓄意破壞不大可能，網絡行動成效也欠保證。

伙伴遭重創 襲美目標恐惹強烈反應

伊朗用過的報復手段包括攻擊霍爾木茲海峽的商船及威脅封鎖該波斯灣出海口、要求「抵抗軸心」成員出擊、通過攻擊美國在中東的軍事目標施壓等。惟其「抵抗軸心」伙伴如加沙哈馬斯、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝已在近年以色列和美國的打擊行動中遭重創。如向霍爾木茲海峽或美國軍事目標出手，勢惹周邊國家和美國等強烈反應。更何况伊朗本身也有內憂，除了民怨和經濟疲弱外，最高領袖哈梅內伊年事已高，原接班熱門的總統萊希去年墜機身亡，如由其子穆塔吉巴繼位又惹世襲爭議，如今多名軍事高層死於以軍暗殺，更難冒險給予美國軍事介入的藉口。

（紐約時報/華爾街日報/CSIS）