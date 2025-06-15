伊朗誤判核談判前安全 放鬆警戒遭「斬首」

以軍用平民車運發射台 遙距開火

以色列國營第7頻道上周五（13日）報道，崛起之獅行動展開前，以色列利用平民車輛偷運流動發射台進入伊朗，並停泊在各戰略位置，行動時遙距開火，這些武器旨在癱瘓伊朗的防空力量，為空襲清除障礙。另有摩薩德秘密特種部隊潛伏伊朗中部，在導彈設施附近部署高精準打擊系統，在空襲期間對付地對空導彈。另一重點是，摩薩德在伊朗首都德黑蘭市郊秘密建立自殺式無人機的基地，行動時針對破壞附近埃斯費賈巴德基地的地對地導彈發射台。摩薩德跟以軍長期攜手蒐集大量伊朗核心領導層的情報，包括住所和防空洞等位置。

高級將領未進安全屋 聚會遭團滅

另一方面，伊朗政府被指誤判情報，鬆懈防範，導致多名高層被暗殺。美國《紐約時報》上周五引述6名伊朗政府高官和兩名革命衛隊成員報道，該國超過一周前已為以軍空襲做準備，但誤以為以方不會在原定今日（15日）舉行的美伊第6輪核談判前施襲，故不少高級將領未躲進安全屋而留在家中，革命衛隊空天部隊司令哈吉扎德更無視「禁止聚集」的指令，在以軍空襲初期跟下屬到德黑蘭一座地下指揮中心，結果遭「團滅」。《紐時》取得私人短訊顯示，部分伊朗官員不滿防空系統為何未能運作，讓以軍予取予攜，同時質疑情報失誤。

以色列的準備功夫限制伊朗反擊能力。兩名革命衛隊成員向《紐時》承認，原報復計劃是發射過千枚彈道導彈，尋求令以色列的防空系統難以應付，惟到上周五晚首波反擊，伊朗只能發射約100枚導彈。

（紐約時報/以色列第7頻道/華盛頓郵報）