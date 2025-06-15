明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

伊朗誤判核談判前安全 放鬆警戒遭「斬首」

【明報專訊】以色列安全官員向傳媒透露，今次「崛起之獅」行動經過多年策劃，對外情報機關摩薩德和軍方人員蒐集詳細資料，掌握伊朗革命衛隊等軍事高層和核子科學家等「斬首」目標的位置和動態，至近期派出特種部隊偷運武器入伊朗，潛伏並建立秘密無人機基地，從內部攻破伊朗防衛。有伊朗高官承認內部錯判形勢，誤以為以軍會在周日核談判後才採取行動，放鬆警戒而被殺個措手不及。

以軍用平民車運發射台 遙距開火

以色列國營第7頻道上周五（13日）報道，崛起之獅行動展開前，以色列利用平民車輛偷運流動發射台進入伊朗，並停泊在各戰略位置，行動時遙距開火，這些武器旨在癱瘓伊朗的防空力量，為空襲清除障礙。另有摩薩德秘密特種部隊潛伏伊朗中部，在導彈設施附近部署高精準打擊系統，在空襲期間對付地對空導彈。另一重點是，摩薩德在伊朗首都德黑蘭市郊秘密建立自殺式無人機的基地，行動時針對破壞附近埃斯費賈巴德基地的地對地導彈發射台。摩薩德跟以軍長期攜手蒐集大量伊朗核心領導層的情報，包括住所和防空洞等位置。

高級將領未進安全屋 聚會遭團滅

另一方面，伊朗政府被指誤判情報，鬆懈防範，導致多名高層被暗殺。美國《紐約時報》上周五引述6名伊朗政府高官和兩名革命衛隊成員報道，該國超過一周前已為以軍空襲做準備，但誤以為以方不會在原定今日（15日）舉行的美伊第6輪核談判前施襲，故不少高級將領未躲進安全屋而留在家中，革命衛隊空天部隊司令哈吉扎德更無視「禁止聚集」的指令，在以軍空襲初期跟下屬到德黑蘭一座地下指揮中心，結果遭「團滅」。《紐時》取得私人短訊顯示，部分伊朗官員不滿防空系統為何未能運作，讓以軍予取予攜，同時質疑情報失誤。

以色列的準備功夫限制伊朗反擊能力。兩名革命衛隊成員向《紐時》承認，原報復計劃是發射過千枚彈道導彈，尋求令以色列的防空系統難以應付，惟到上周五晚首波反擊，伊朗只能發射約100枚導彈。

（紐約時報/以色列第7頻道/華盛頓郵報）

相關字詞﹕伊朗 以色列 摩薩德 以色列-伊朗關係

上 / 下一篇新聞