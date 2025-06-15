伊彈道導彈還擊 以突拋政權更迭牌 以續炸德黑蘭核設施 內塔尼亞胡：非針對人民

指伊朗政權虛弱 號召人民爭自由

內塔尼亞胡上周五發表英語視像講話，令人驚訝地公開倡議促成伊朗變天，他說：「伊朗民眾挺身向邪惡壓迫政權爭取自由……團結起來的時刻到了。」他指以色列的「崛起之獅」行動旨在對抗那些「壓迫伊朗民眾並讓其窮困的凶殘伊斯蘭政權」，隨着目標達成，伊朗政權「從未如此虛弱」，以方行動也為伊朗民眾實現自由鋪平道路。他聲言伊朗民眾並非以色列敵人，毫不懷疑前者「已前所未有地接近從暴政解放的日子」

自1979年伊斯蘭革命後，神權統治下的伊朗和以色列的關係急轉直下，但以色列掌權領袖如此公然號召伊朗民眾推動政權更迭仍屬稀奇。美國也不乏對伊朗的鷹派人物，今年初才卸任眾議院外交關係委員會主席的共和黨資深議員麥考爾上周五接受霍士新聞專訪時稱，隨多名伊朗軍事高層身亡，當下已具備條件、且是絕佳機會，讓不滿最高領袖哈梅內伊的伊朗民眾挺身對抗，並推翻神權統治來實現解放。一些流亡伊朗反對派領袖過去兩日也呼籲推翻神權統治，包括現年64歲的前巴列維王朝末代王儲禮薩，惟外界對伊朗變天的可能性仍抱疑問。

以防長：伊續射導彈首都將淪火海

戰况方面，隨着伊朗展開反擊，雙方進入正面衝突階段。伊朗官媒伊通社報道，伊朗上周五晚向以色列發射數百枚彈道導彈，路透社引述一名以色列官員指，伊朗分成4輪發射約200枚導彈，造成最少3死。以色列防空體系攔截了大部分導彈，但在數量過多下出現零星走漏，其中一枚伊朗導彈擊中鄰近特拉維夫市中心的一幢高層住宅大廈，造成最少2死34傷。以色列防長卡茨聲言伊朗攻擊平民區是「越過紅線」，其後再警告伊朗如續向以發射導彈，德黑蘭「將淪為火海」。以色列及西方傳媒引述華府官員透露，美軍出動防空系統和最少一艘驅逐艦，協助以色列攔截炮火。

以色列也在上周五傍晚展開第二波攻勢，針對伊朗全國逾150個目標，包括提煉濃縮鈾的福爾多核設施和德黑蘭梅希拉巴德國際機場，但外界質疑伊朗核基建深埋地底，以軍空襲能否將其完全摧毁，以方官員則指攻勢可達長達兩周，甚至針對伊朗領導層等，迫使伊朗像黎巴嫩真主黨般接受談判協議。伊媒指德黑蘭一處住宅大廈受襲致約60死，包括20名兒童。以軍昨日另宣布已殺死9名負責伊朗核計劃的高級專家。伊朗傳媒宣稱該國防空系統擊落兩架以軍的F-35戰鬥機，並俘虜一名機師，以軍否認並指控伊方散播虛假信息來掩飾自身損失。

聯合國安理會上周五就中東局勢召開緊急公開會議，伊朗大使指控美國是以色列幫兇。中國常駐聯合國代表傅聰則表示，中方譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為。另外，中國外長王毅昨日先後與伊朗和以色列外長通電話，重申中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗。

（以色列時報/Politico/BBC/路透社/中央社/新華社）