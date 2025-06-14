法官阻華府洛城部署國民警衛隊 上訴院叫停

有被派軍警不滿淪政治鬥爭棋子

特朗普上周六調動國民警衛隊應對反ICE示威後，防長海格塞斯周一再調動海軍陸戰隊員到洛杉磯「恢復秩序」，引起爭議，州長紐森入稟法院尋求阻止。聯邦地區法院法官布雷耶前日裁定特朗普派國民警衛隊不合法，並頒布臨時限制令，要求在案件審理期間，必須將國民警衛隊指揮權還給紐森。惟約兩個半小時後上訴法院裁定在案件審理期間，暫不實施聯邦地區法院的臨時限制令，意味國民警衛隊人員可暫時留駐洛杉磯參與支持聯邦機構打擊非法移民的行動。上訴法院3名法官下周二會審議布雷耶的裁決有否法律依據。

加州政府與特朗普政府司法拉鋸之際，《衛報》前日報道有被派到洛杉磯的加州國民警衛隊及海軍陸戰隊員向親友表示不滿這次任務，認為自己成為這場他們所不願參與的政治鬥爭中的棋子。

另外，美國國土安全部長諾姆周四在洛杉磯記者會上矢言「解放」洛杉磯，其間突然被打斷，當時聯邦探員將民主黨籍加州聯邦參議員帕迪利亞拖出場，並將他壓在地上戴手銬。

（路透社/衛報/中央社）