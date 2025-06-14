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印航倖存者從破爛緊急出口逃生

【明報專訊】印度航空一架波音787-8客機周四（12日）在印度西部古吉拉特邦艾哈邁達巴德機場起飛不久墜毀，當地警方昨稱最少265人死亡，機上一名英國公民奇蹟生還，搜救人員昨日繼續在現場搜索失蹤者及客機殘骸，並發現其中一個飛行紀錄儀。機上唯一倖存者昨日在醫院接受訪問，憶述起飛後不久有幾秒飛機好像靜止下來，之後感到引擎推力增加但終仍墜毀，事發後他是從破爛的緊急出口離開客機。印度當局正考慮停飛印航的787機隊，並展開安全檢查。

憶述起飛幾秒「像靜止下來」

載有242名乘客及機員的客機原定從飛往英國倫敦吉域機場，起飛後不久失去動力墜落附近的醫科生宿舍大樓。警方昨稱已點算出265具遺體，代表地面有最少24人喪生。救援人員正在建築物內尋找失蹤者和遇難者遺體，並尋找有助了解空難原因的客機殘骸。

機上唯一生還者、40歲英籍印裔男子維斯瓦什庫馬爾（Ramesh Viswashkumar）周五在醫院接受印度傳媒訪問時表示，事發後一度以為自己也要死了：「但當我睜開眼睛，才發現自己還活着。我解開安全帶試圖離開。空姐和其他人就在我眼前（死去）。」他指出，飛機起飛不久有幾秒好像靜止了，綠白色機艙燈亮起，之後感到引擎推力增加，但飛機隨後墜毀。他說他身處的那邊機身着地，當艙門破開就嘗試逃出，另一邊機身則因被建築物所阻，那邊的人無法離開。警方指他坐在11A座位，而據印航波音787-8客機座位編排，11A是經濟艙第一排左邊窗口位，旁邊是機艙門。

國際非牟利組織「飛行安全基金」指出，過去80年商業航空史，載有80人或以上的飛機墜毀事件中，僅不足20宗有1至2人倖存。印航母公司塔塔集團（Tata Group）宣布向每名罹難者的家屬賠償1000萬盧比（約91萬港元）。

（路透社/法新社/中央社）

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