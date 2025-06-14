以漸進打擊「抵抗軸心」 伊朗反擊難 哈馬斯瀕滅 真主黨拒參戰 胡塞遭美削弱 敘利亞變天轉向

疑圖「一勞永逸」解決巴人立國伊朗核威脅

過去數十年，伊朗在中東多國扶植「抵抗軸心」來拓展地緣政治影響力，高峰時期有加沙哈馬斯、黎巴嫩真主黨、敘利亞阿薩德家族政權、伊拉克民兵網絡以至也門胡塞武裝等互為犄角，令以色列和阿拉伯國家感如芒刺在背。惟哈馬斯突襲成為局勢丕變的導火線。

觀乎以色列自開戰以來的種種行動，不免令人懷疑其終極目標是「一勞永逸」解決其眼中的安全隱患：（1）巴勒斯坦立國、（2）伊朗核武威脅。

戰前以色列已在極右勢力主導下擴建西岸殖民區，到開戰後更一直被質疑企圖將巴人逐出加沙，到上月底拍板新一輪西岸殖民區擴建時，防長卡茨明言此舉可阻止「會危及以色列安全」的巴勒斯坦建國。

伊朗堅持發展核能力，更是以色列眼中釘。內塔尼亞胡政府一向反對奧巴馬任內訂立的美伊核協議，也對特朗普2.0繞過自己跟德黑蘭重啟核談判感不悅。隨着美伊核談判重陷僵局，國際原子能機構在西方多國主導下表決通過認定伊朗違反核不擴散義務，德黑蘭及後宣布大幅增強高鈾濃縮能力，至此以色列終「找到」大規模施襲伊朗的藉口。

折地區伙伴 伊朗現處地緣政治弱勢

伊朗如今矢言報復，但對比兩年前，德黑蘭如今身處地緣政治弱勢——哈馬斯已被基本擊垮，去年受以軍重創的真主黨昨日宣布要對以伊衝突置身事外，變天後的敘利亞正步向親以遠伊，有力威脅紅海航運的也門胡塞被美軍轟炸過不久，部分伊拉克民兵近月也傳出有意解散以避免與美軍開戰。加上跟其友好的俄羅斯也受困於烏戰泥淖，伊朗反擊手段已打折扣，即使德黑蘭仍想正面挑戰，其無人機和導彈能多大程度突破以軍防空系統也有疑問，更不用說要顧慮美軍為保護以色列和中東能源航道而介入。

明報記者