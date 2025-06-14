以炸伊朗核設施 刺殺軍核高層 伊朗矢言報復退出核談判 特朗普：不簽核協議後果更嚴重

以色列這波攻勢代號「崛起之獅行動」（Operation Rising Lion），派出約200架軍機轟炸過百目標，包括伊朗中部納坦茲核設施，這是提煉可作核武原料的濃縮鈾之主要場所，被形容為「伊朗核計劃的中心組成部分」。以軍稱成功破壞設施地下部分及保障其運行的關鍵基礎設施。伊朗原子能組織（AEOI）表示，設施受損部分在地面，地下結構「並無損傷」，正進一步確認受損程度，暫未發現放射性或化學污染物泄漏。

200軍機炸逾百目標 革命衛隊總司令被殺

另一邊廂，以色列刺殺多名伊朗軍事和核項目高層人物，尤其瞄準德黑蘭東部伊朗革命衛隊高層宿舍區。革命衛隊確認其總司令薩拉米（Hossein Salami）死於空襲，伊朗官媒亦確認武裝部隊（正規軍隊）總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）和革命衛隊空天部隊司令哈吉扎德（Ali Hajizadeh）被殺。6名已知被殺的核子科學家包括曾任國會議員的AEOI前主席阿巴西-達凡尼（Fereydoun Abbasi-Davani）。路透社引述區內消息報道，最少20名伊朗高級軍官殉職。伊朗初步的非官方統計顯示，全國最少78死329傷。

以色列安全部門消息人士向路透社透露，情報機關摩薩德同日在伊朗境內展開秘密行動，包括在伊朗地對空導彈據點附近部署精準制導武器、利用高科技器材破壞伊朗防空系統，以及在德黑蘭附近建立攻擊無人機基地。周五傍晚，伊朗多地再傳爆炸聲，以色列空軍在社交平台X表示正持續打擊伊朗境內導彈發射器與基礎設施。

哈梅內伊強調以將受嚴懲「自吃苦果」

內塔尼亞胡聲言以色列迎來「決定性的歷史時刻」，轟炸伊朗核計劃核心，劍指納坦茲核設施和伊朗核科學家，緩解了伊朗對以色列生存構成的威脅。

伊朗最高領袖哈梅內伊指摘以色列「以其邪惡而血腥的手，在我們親愛的國家犯下了罪行」，強調對方將受嚴厲懲罰，最終自吃苦果。總統佩澤希齊揚譴責以色列襲擊，表明伊方將採取正當且有力的回應，外長阿拉格齊稱以方「等同宣戰」。革命衛隊誓言聯同其他武裝力量「堅決反擊」。哈梅內伊亦任命帕克波爾和穆薩維頂替出任革命衛隊總司令和武裝部隊總參謀長，前者履新後警告，即將為以色列「打開地獄之門」。

以色列防長卡茨宣布全國進入緊急狀態後，當地早上，以軍稱伊朗發射約100架無人機，大部分被防空系統攔截，截擊行動最少持續至中午；傍晚以方稱伊朗無人機觸發該國北部防空警報。伊朗官媒引述消息否認用無人機反擊，稱報復時間為「不久將來」。

阿曼和伊朗官媒昨傳出伊朗已決定退出原定明天重啟的新一輪美伊核談判。事前特朗普在旗下社交平台Truth Social表示，自己一再給予伊朗機會去達成核協議，最終無果。他自言已向伊朗表明後果會比其所知道、預期及告知的都要嚴重，而美國跟以色列都擁有全世界最強大最致命軍備。他敦促伊朗須盡快達成協議，否則只能保住曾經的「伊朗帝國」殘餘。他其後接受美媒訪問稱不知道伊朗是否還有核計劃，重申德黑蘭須盡快同意核協議。

（路透社/法新社/新華社/中央社/紐約時報/CNN）