以再涉濫殺巴人 轟哈馬斯「將苦難武器化」

希法醫院（Shifa）及聖城醫院（Al-Quds）的醫護人員稱，凌晨一群巴人前往加沙中部內察里姆走廊附近一個援助物資分發點時遭到攻擊，最少25人死，數十人受傷。以軍指部隊在夜間向一班可疑人物鳴槍示警，聲稱他們對內察里姆走廊附近以軍構成威脅，又表示以軍獲悉有人受傷報告，正檢視細節。

同日稍後加沙南部汗尤尼斯納賽爾醫院（Nasser Hospital）醫護稱，有巴人前往拉法另一個GHF物資分發點時遭以軍槍擊，最少14死。

加沙衛生部門說，周三還有最少11人在加沙其他地區被以軍擊斃或在襲擊中喪生。

GHF稱巴士遭哈馬斯襲擊

GHF周三則表示，當晚約10時一輛載着工作人員前往汗尤尼斯附近一個GHF物資分發點的巴士遭到哈馬斯襲擊，最少5名巴人援助人員死亡，多人受傷，並憂慮有人員被擄走作人質。

以色列周四批評哈馬斯將加沙民眾面對的苦難當作武器：「拒絕食物、襲擊救援人員並拋棄自己的人民。」

（衛報/法新社/路透社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）