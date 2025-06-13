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美撤外交人員 警告中東高危 與伊朗達核協「信心減退」 威脅動武

【明報專訊】美國與伊朗的核談判陷入僵局，令區內緊張局勢加劇，華府周三（11日）表示，會撤走部分駐中東外交人員和軍隊成員家屬。總統特朗普稱，有關安排是因為中東恐成「危險之地」，稱對美伊能達成核協議的「信心有所減退」，威脅不排除動武。伊朗則警告如受襲將對美軍在中東的基地展開反擊。美國標準期油價格周三上升4.9%，昨天則有所回落。

美國國務院周三表示，已下令所有駐伊拉克巴格達大使館的非必要人員，以及駐巴林和科威特的非必要人員及家屬撤離。美軍中央司令部同日亦發聲明稱，防長海格塞斯已授權轄區內隨軍家屬自願撤離，中央司令部會監視中東地區緊張升溫情况。

同時，英國海事貿易行動辦公室發布指引，指中東緊張加劇可能引發軍事活動升級，促駛經波斯灣、阿曼灣和霍爾木茲海峽的商用船舶提高警覺。

美歐官員：以軍部署襲伊朗

美伊上月31日的第5輪伊朗核問題談判未取得突破。美國和歐洲官員向西方傳媒透露，以色列計劃在談判一旦破裂後攻擊伊朗。《紐約時報》周三報道稱，對以色列可能發動攻擊及伊朗報復的擔憂，促使華府作出撤離人員安排。

特朗普在周一錄製、周三播出的《紐約郵報》播客節目中，指自己對跟伊朗達成核協議的「信心已較數個月前減退」，他指控伊方似乎正在拖延談判，形容做法「無恥」。特朗普亦強調美國將維持不容許伊朗獲取核武的立場，並聲稱：「較好（的解決方法）是不用打仗，不用有人死。」他周三傍晚再向記者重申德黑蘭「不能擁核武」。

美伊就伊朗提煉濃縮鈾問題存在爭議，伊朗最高領袖哈梅內伊上周曾強調提煉環節是伊朗核計劃的「關鍵」，指華府對此「無發言權」。

伊朗預告反擊美軍中東基地

美軍中央司令部司令庫里拉周二在眾議院軍事委員會聽證會上稱，已向特朗普提交針對伊朗的「一系列廣泛選項」。伊朗防長納西爾扎德周三警告，假如被迫捲入衝突，伊朗將毫不猶疑針對所有美國在中東區內基地攻擊，指這些目標位於伊朗武器射程內。納西爾扎德期望談判取得成功，從而「不用走到這一步」，稱一旦爆發衝突，美方將會承受「較大損失」。一名華府官員周三向路透社表示，美國中東問題特使威特科夫仍計劃周日到阿曼，跟伊朗外長阿拉格齊展開第6輪核談判。

（衛報/紐約時報/法新社/華爾街日報）

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