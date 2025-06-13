美重新審視AUKUS核潛艇協議

「美國優先」 慎分享AUKUS核潛艦

AUKUS這項2021年拜登執政時期達成的協議，包括澳洲與英國合作生產一款核動力攻擊潛艦SSN-AUKUS，預計2040年代初服役，而為填補澳洲現有潛艇艦隊退役的缺口，美國承諾自2032年起出售最多5艘弗吉尼亞級核動力攻擊潛艇（SSN）予澳洲。

《金融時報》引述知情人士報道，決定是否應該放棄該項目的審視行動，由國防部政策次長科爾比（Elbridge Colby）領導，預計需時30天。科爾比去年在社交平台表示，他對AUKUS核潛艇協議持懷疑態度，並認為一旦台海爆發衝突，美國卻擁有較少的SSN是「瘋狂之舉」。他今年3月表示，澳洲擁有SSN固然是好事，但同時警告未來幾年爆發衝突的威脅性「非常真實」，美國的SSN對於保衛台灣是「絕對必要」。一些對該核技術共享協議持懷疑態度的人也質疑，美國應否幫助澳洲獲得這些核潛艦，尤其是澳洲沒有明確承諾會在台海衝突中使用這些潛艦。

專家：澳洲取態不清 美逼增軍費

華盛頓智庫哈德遜研究所澳洲國防專家約翰‧李表示，隨着美國將重點放在10年間嚇阻中國犯台，澳洲面對的壓力也日增。他指出，若澳洲不將國防開支提升至佔GDP的3%，其海軍戰力將迅速削弱，「如果澳洲繼續目前的路線，特朗普政府有可能凍結或取消AUKUS第一支柱（即潛艇合作部分），以迫使澳洲未來5年內加大軍費」。

（金融時報/衛報）