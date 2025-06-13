迪士尼環球影業入稟 控AI公司Midjourney侵權

角色酷似 指「剽竊無底深淵」

迪士尼（Disney）與環球（Universal）指Midjourney在無徵得創作者同意下，從互聯網「大規模數據刮取」，以數以億計的受版權保護作品訓練其AI系統，然後再向用戶出售生成服務，「一分錢也沒有投入於創作過程，堪稱典型的版權『不勞而獲者』，也是『剽竊的無底深淵』」。

訴訟指Midjourney容許用戶只需輸入描述指令，即可在數秒內生成各類圖片，當中包括《星球大戰》系列的黑武士、《冰雪奇緣》的Elsa、Marvel漫畫英雄如蜘蛛俠、鐵甲奇俠等一眾家喻戶曉角色。訴狀列舉大量AI生成的角色圖片，明顯與原作極為相似。

原告指Midjourney去年營業收入高達約3億美元（約23.4億港元），用戶人數以千萬計，並設有多種月費計劃，要求法庭下令該公司即時停止一切未經授權的影像生成服務，並在未有完善版權保障機制前，不得推出新產品，包括即將推出的AI短片功能。同時，原告亦要求賠償但未透露具體金額。

Midjourney方面未有即時回應。早前已有獨立藝術家入稟控告該公司及其他生成式AI公司未經授權使用其創作。

隨着AI技術發展一日千里，針對AI平台開發商的訴訟愈來愈多。生成式AI產業首宗重大版權官司正在倫敦審理，由著名圖片平台Getty Images控告AI圖像生成工具公司Stability AI侵權。

（法新社/紐約時報/BBC）