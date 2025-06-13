反拘移民抗爭「開花」 6．14全美1800場示威反特

華盛頓州斯波坎成第二個宵禁城市

斯波坎（Spokane）市長布朗（Lisa Brown）宣布，當地部分地區於周三晚上9時30分至周四清晨5時實施宵禁，區內居民上下班、緊急服務人員、採訪傳媒等少數人可獲豁免。較早前，斯波坎警方定性當地示威違法，並向示威者施放煙霧，但人群未有散開，反向警員叫囂，有逾30人被捕。

同時示威發源地洛杉磯市中心連續第二天宵禁，禁區外的韓國城有數十名示威者遊行，遭執法人員發射海綿彈驅散。美軍表示，計劃周四至周五調派700名海軍陸戰隊員到洛城街頭維持秩序。西雅圖有示威者縱火及以雜物阻路，另一些地方的示威則較為和平，其中聖安東尼奧的示威未見有得州州警到場應對。

另一方面，華盛頓郵報/喬治梅森大學周二所作的民調顯示，44%受訪者反對特朗普派國民警衛隊和海軍陸戰隊鎮壓反驅逐非法移民示威，41%人支持；對示威本身的意見分歧亦大，分別有39%及40%表示支持和反對。

移民家庭缺糧 疑被騙簽文件

在洛杉磯提供非牟利法律服務的「移民辯護法律中心」（ImmDef）首席項目主管約翰森—門德斯（Yliana Johansen-Mendez）指出，一個移民家庭上周四在移民法庭應訊後，被扣留於洛城政府行政大樓內48小時，其間3名最小只有3歲的子女僅獲派一包薯片、一盒餅乾及一小盒牛奶；全家5人被扣首天未獲發食水，到翌日所有人亦需共分一支水。該家庭及後被送往得州一處「家庭扣留中心」。約翰森—門德斯又稱，有移民被看守人員安排見律師前簽署文件，結果數小時後便被送往墨西哥，懷疑被騙簽了自願離境書。

（紐約時報/CNN/衛報）