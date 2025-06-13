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印航787墜民居 逾290死1乘客倖存 波音夢幻機首機體全損大事故 黑盒尋獲疑起落系統異常

【明報專訊】印度航空一班載有242人、原定從西部城市艾哈邁達巴德飛往英國倫敦吉域機場的波音787-8夢幻客機，周四（12日）下午在起飛後不久便失去動力墜落附近的醫科生宿舍，全機爆炸冒出火球。空難造成機上和地面共逾290人死亡，但衛生官員昨天確認有一名男乘客倖存。今次是787夢幻客機自2011年投入服務以來首宗機體全損的重大事故。有專家據影片估計是飛機「襟翼」未有完全伸展提供足夠升力而出事；而據昨天尋獲的飛機黑盒數據，初步顯示客機未能正常升空、部分起落系統可能出現異常。波音股價在周四美市早段跌逾4％。

原定飛倫敦吉域機場 撞落醫科生宿舍

航班編號為AI171的客機在當地下午1時39分（本港周四下午4時9分）從艾哈邁達巴德起飛，隨即在機場外水平墜落，撞向機場附近一幢住宅大樓。印航指機上230名乘客有169名印度人、53名英國人、1名加拿大及7名葡萄牙人。印度民航總局（DGCA）指涉事客機上共有242名機員及乘客，機長有8200小時飛機經驗，副機師則有1100小時，客機曾向空中交通管制部門發出求救信號。

網傳影像顯示客機在民房上空低飛但爬升失敗，最終墜落地面。警方指被撞大樓是一幢醫科生宿舍，客機殘骸散落所撞向大樓周邊，機尾殘骸更是擱在大樓頂。CNN News-18報道，客機撞向國營B.J.醫學院宿舍的餐廳樓層，造成多名醫科生死亡。

當地警察局長昨表示從現場運走204具遺體。現場照片可見大部分遇難者被燒成焦屍，面目難辨。另一名警員稱搜救人員發現1名乘客生還，並指有可能在醫院發現更多生還者。《印度斯坦時報》稱，該生還乘客是40歲男子維斯瓦什庫馬爾（Ramesh Viswashkumar），他展示「11A」座位的機票，他憶述客機起飛後30秒發生巨響，然後客機就墜毀，事情發生得很快。

「11A」乘客獲救：屍體滿佈被嚇壞

維斯瓦什庫馬爾指當他起來時，看到周圍都是屍體把他嚇壞，他開始跑並看到周圍都是飛機殘骸，接着有人將他抬上救護車送往醫院。

空難原因初步未明，專門拍攝飛機升降的YouTube頻道Big Jet TV創辦人戴爾（Jerry Dyer）向英國《每日快報》稱從影片所見，客機的襟翼似乎沒有伸展，這意味升力不足。他指如沒襟翼，飛機將無法獲得足夠升力，雖或能勉強起飛，但會以較低爬升角度升空，並逐漸失去高度，最終墜機。

印度總理莫迪形容事件令人心碎，英王查理斯三世亦對空難表示震驚。

波音公司的商用飛機事故統計摘要指出，今次是787夢幻客機2011年投入服務以首次發生機體全損（hull loss）重大事故。而根據波音資料顯示，目前有逾1175架夢幻客機投入服務，每天飛行約2100個航班。今次發生空難客機在2014年交付，波音公司昨天發聲明指得悉空難，正蒐集資料了解事件。美國國家運輸安全委員會（NTSB）昨表示將派團隊到印度協助調查空難。

（BBC/CNN/每日快報/法新社/路透社）

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