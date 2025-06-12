日本內望：奈伊逝世與美日同盟漂流／文﹕張望

與此同時，石破茂政府領導下的日本對美交往模式亦悄然發生轉變。石破茂政府上台以來，面對特朗普發起的關稅戰爭的雙邊談判已五度無果而終，日本經濟財政再生相赤澤亮正在日美兩國之間來回奔波，疲憊不堪。6月9日，赤澤在日美會談後於華盛頓對日本記者團表示，將在6月13日再次訪美，就關稅談判舉行第六輪部長級磋商。就在幾天之前（6月6日），赤澤對日媒表示，日美雙方在第五次部長級會談取得了進展，但同時也表示尚未找到一致點。

石破不再對美壓力盲目讓步

在過去，日本政府往往在美國壓力下做出不情願的讓步，但此次東京卻明顯不願意草草就範，顯示日本不再是冷戰時代的「外壓反應型」國家（reactive state）。6月7日，首相石破茂明言：談判能得出結論當然是愈快愈好，但急於求成而損害國家利益是絕對不能允許的。面對7月的參議院選舉考驗，石破首相深知對美無條件妥協將可能引起日本國內輿論的強烈反彈，動搖自身弱勢政權的執政基礎，因而選擇強硬應對美國外壓。

另一方面，特朗普2.0下的美國外交已顯現戰略收縮傾向。國內政治優先、黨派對立惡化，使得白宮的外交決策日益受國內政治綁架。5月中旬，特朗普總統頒布針對哈佛留學生簽證的禁令。日方萬萬沒有想到，原本被認為是針對中國的政策，竟然延伸到對付作為美國盟邦的日本。由於美國長期以來吸引不少來自日本的學生，禁令恐迫使日本留學生和交換生轉向其他國家求學。

美國對盟邦的安全承諾與政策連貫性正在大打折扣，使得「自由主義國際秩序」（liberal international order）的正當性日益遭受質疑。日本對美態度的轉變，也反映出美國民主陣營盟主角色的變調與信任赤字的擴大。隨着奈伊的離世，美日關係的的漂流時代即將來臨。面對一個更為自主的日本與一個日益內向的美國，東亞地區的國際關係正漸漸邁入深刻的變局。

日本早稻田國際學術院國際教養學部教授、美國史丹福大學弗里曼·史波格利國際問題研究所訪問學者 張望