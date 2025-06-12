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《紐時》：哈佛涉違對華制裁 魯比奧推調查

【明報專訊】《紐約時報》 周三（11日）引述知情人士及查閱的文件報道，美國國務卿魯比奧正推動調查哈佛大學是否違反聯邦制裁規定，因該大學曾與中國合辦醫療保險會議，與會者可能包括遭華府列入黑名單的中國官員。

魯比奧上月簽署一項向財政部提出展開有關調查的建議，未知負責處理制裁問題的財政部外國資產控制辦公室（OFAC）是否已就此展開調查，但此舉可能使哈佛面臨重大法律風險。《紐時》稱，這是特朗普政府全面施壓哈佛的最新舉動。

據哈佛網站介紹，這個名為「衛生籌資旗艦項目培訓班」的醫療保險會議始於2019年，由哈佛大學、世界銀行和中國國家醫療保障局合辦，多年來，培訓重點為 「創新醫療服務提供者的支付方式 」和 「互聯網醫療定價和支付 」等主題。

報道稱魯比奧推動的制裁調查背後，是自2019年新疆生產建設兵團的官員出席了部分會議。2020年7月，在特朗普首個總統任期內， 財政部以嚴重侵犯新疆維吾爾等少數民族的人權為由，制裁新疆生產建設兵團。知情人士透露，哈佛一直在對新疆生產建設兵團參與該會議作內部審查，但不清楚調查結果。哈佛發言人拒絕回應。

報道提及，哈佛的網頁存檔顯示，參加培訓的人員包括新疆生產建設兵團。此次會議舉辦於美國政府制裁該組織前一年，但此後有關兵團的內容被刪除。中國政府網站顯示，2023年會議的參與者包括中國衛生官員、哈佛等頂尖大學的學者及新疆生產建設兵團的代表。

（紐約時報）

相關字詞﹕魯比奧 制裁 新疆生產建設兵團 哈佛大學 特朗普2.0

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