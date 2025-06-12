示威者揮墨西哥旗 特營轟「外國入侵」

根據美國憲法第一修正案所保障的言論自由，揮動外國旗幟甚至破壞美國國旗都屬合法，然而示威者揮動墨國旗幟成為特朗普一方把柄。總統特朗普周二在北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）陸軍基地演說時稱：「唯一能在洛杉磯街頭勝利飄揚的旗幟是美國國旗。」部分共和黨人亦跟特朗普同一陣線，白宮副幕僚長米勒在社交網站X寫道：「看看這些外國國旗。洛杉磯是被佔領的領土。」

洛杉磯縣墨裔人口全美最多

然而有示威民眾（包括非法移民和美國公民）近日接受美媒訪問，表示他們揮舞墨國旗是為展現對自己血統的自豪，及與面臨驅逐的人團結一致。加州大學洛杉磯分校（UCLA）學者伊諾霍薩-奧赫達（Raul Hinojosa-Ojeda）稱，用國旗妖魔化示威者是特朗普政府一貫手法，但他指這些墨國旗象徵示威者的家人、社區，並非外國入侵。

美國有線新聞網絡（CNN）指洛杉磯與墨西哥有深厚文化和經濟聯繫，被視為美國墨裔僑民的「首都」，人口普查數據指洛杉磯縣就有逾340萬墨裔或墨國出生者在生活，是美國之最。《華盛頓郵報》報道，上屆拜登政府避免驅逐大部分無證移民，除非他們非法越境或曾犯重罪。此政策在加州等州份讓沒合法身分的人更易融入當地生活。

有保守派陣營批評如今「洛城之亂」是民主黨政府為了選票考慮而縱容拉美裔非法移民所致。不過，本身為墨西哥裔的共和黨策略師馬德里（Mike Madrid）指出，拉美裔社區「右轉」其實幫助了特朗普去年勝出總統大選。他指隨着在美國出生的拉美裔人數增加，這些人成了工人階級選民，投票時更多是基於經濟利益而非族裔因素而撐特，而且他們亦抗拒愈來愈多的非法移民。

（CNN/法新社/華盛頓郵報）