洛杉磯緊急狀態 市中心局部宵禁 特朗普再撐出兵 稱將「解放」當地

洛杉磯上周五起爆發不滿移民與海關執法局（ICE）拘捕非法移民的示威，有示威者與執法人員起衝突，巴斯（Karen Bass）周二宣布為阻止破壞及搶掠行為而實施宵禁。宵禁範圍涵蓋市中心約2.6平方公里區域，除居民、記者和救援人員外，其他人禁止從晚上8時到翌早6時進入宵禁區域。洛杉磯警方發言人稱截至周二晚拘捕25名涉違宵禁令者。

有示威者稱在這個擁有大量移民和拉丁裔人口的城市，拘捕非法移民是騷亂根源。一名示威者受訪稱當局實施宵禁是出於安全考慮，但指出特朗普一方的做法才是火上澆油的做法：「我不認為問題出在和平抗議上，而是另一邊正發生的其他事煽動了暴力」。

示威蔓延紐約得州等地

反拘捕非法移民示威逐漸蔓延至得州等其他美國地區，南得州的組織準備周三及周六發起反ICE集會，得州州長阿博特周二表示本周將調動國民警衛隊維持秩序。芝加哥周二亦有示威，部分人向警方擲樽及損毁最少2輛汽車；紐約市周二有千人示威聲援洛杉磯反ICE運動，有警員在曼哈頓下城拘捕示威者；在亞特蘭大則有警員將數十名抗議者從高速公路驅離。

特朗普上周六簽令出動2000名國民警衛隊成員後，周一決定再增派多一倍人數，並另派700名海軍陸戰隊員到洛杉磯，負責保護當地政府人員及建築，但動員軍隊做法引起爭議。洛杉磯市長巴斯指沒必要派軍人，當地警員足以應付示威，又指大多數示威都和平舉行，且示威地點亦限於5條街道。

加州州長紐森周一入稟北加州地區法院，要求頒令禁止動用軍隊執行任何形式的警務任務，且要求部隊只能保護聯邦大樓，並指控特朗普和國防部長海格塞斯出兵的做法「不必要亦不合法」，屬違憲侵犯州權之舉。法官布雷耶（Charles Breyer）安排周四舉行聆訊。

司法部長未排除用《反叛亂法》

特朗普多次用「叛亂分子」形容洛杉磯的示威者，但都未有動用《反叛亂法》。美國司法部長邦迪周三在白宮被問及動用該法例的門檻時，她稱：「現在加州局勢尚可，但我們不怕採取更多行動。如有需要，我們不會畏懼採取其他措施。」

特朗普周二到訪北卡州布拉格堡（Fort Bragg）陸軍基地，紀念美國陸軍成立250周年時演說，為出動軍人決定辯護，指有需要派軍人保護聯邦建築及人員。他指在加州所目睹的，是揮舞外國旗幟的暴徒對和平、公共秩序和國家主權的一場全面攻擊，他說：「這種無政府狀態不會被容忍。我們不會允許美國城市被外國敵人入侵和征服。」

首都華盛頓周六將舉行紀念陸軍成立250周年的閱兵遊行，特朗普周二較早時在白宮橢圓形辦公室就閱兵遊行或遇上抗議警告稱，示威者將面臨強大武力。昨日他在自家社交平台再指若部隊沒進駐洛杉磯，當地「早已燒成廢墟」。

（法新社/路透社/中央社/CNN/紐約時報/CNN）