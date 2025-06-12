法國參議院通過管制「快時尚」 劍指中資電商

歐「傳統快時尚」獲區分 避同受罰

法案去年3月獲國民議會通過，參議院周二以337票贊成、僅1票反對的壓倒票數通過。參議院特別修訂方案，將「超快時尚」平台如SHEIN、Temu與「傳統快時尚」如歐洲品牌Zara、H&M、Kiabi等區分開來。參議員隆若表示：「今次參議院的修訂，令法例可以針對無視環境、社會及經濟現實的企業，特別是SHEIN及Temu，同時避免歐洲成衣業一同受罰。」

法國能源轉型部長潘尼爾-胡納茨直言，快時尚帶來「三重威脅」：推高過度消費、加劇生態破壞、威脅法國服裝企業生存。他表示，法案提出一個針對快時尚企業的環保評分制，最低分者須繳交「環保稅」，最初每件產品最高須繳5歐元（約45港元），到2030年金額將提升至10歐元（約90港元）。

國會兩院將協調法案最終文本，並須通知歐盟執委會，確保符合歐盟法規，預計9月有最終定案。

法案在參議院過關後，SHEIN發聲明回應，指自己「並非快時尚企業」，其營運模式屬於「解決方案的一部分，而非問題本身」。SHEIN發言人呂法則指，要規管快時尚行業，必須靠集體努力，針對單一企業並不可行。他指出，法案如實施，將影響法國民眾的購買力。

（法新社/路透社）