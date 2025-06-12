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駐以色列大使棄兩國方案 美國務院未直接否認

【明報專訊】彭博社周二（10日）刊登美國駐以色列大使赫卡比（圖）的專訪，他表示美國已不再追求建立巴勒斯坦國的目標，並認為未來如要成立巴勒斯坦國，可從一些穆斯林國家劃出土地，而不是要求以色列「割讓領土」。分析指出，這是美國迄今最明確放棄「兩國方案」的表態。美國國務院發言人沒直接否認，不過表示這「只代表赫卡比個人言論」，美國的中東政策由總統制定。

赫卡比（Mike Huckabee）被彭博社問及巴勒斯坦建國是否仍是美國的政策目標時，他回答：「我不這麼認為。」他還表示，未來的巴勒斯坦實體可從「一個穆斯林國家」劃地組成，而非要求以色列割讓領土，「難道一定要在猶太和撒馬利亞（建國）嗎？」這是以色列政府慣以《聖經》用語稱呼的約旦河西岸。赫卡比強調「除非發生一些能改變文化的重大事件，否則沒有空間容納它」，「這在我們有生之年可能都不會發生」。

赫卡比接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「穆斯林國家控制的土地面積是以色列的644倍。若如此渴望建立巴勒斯坦國，也許會有人說：我們願意接納它。」

赫卡比：穆斯林國家應劃地予巴人

兩國方案一直是美國中東政策的核心，旨在實現以色列與巴勒斯坦和平共處，設想在西岸和加沙建立巴勒斯坦國，以東耶路撒冷為首都。特朗普在首個總統期內對兩國方案態度相對溫和，他重返白宮以來，鮮有就此議題表態。

美國喬治敦大學當代阿拉伯研究中心學者埃爾金迪指出，特朗普政府正有系統地抹除巴勒斯坦，「早在首任期已有迹象——當時美國名義上支持巴勒斯坦建國，實際被剝奪主權並置於以色列永久控制之下。如今他們連這種表面偽裝都放棄了」。

指煽暴行 英澳加制裁以兩部長

此外，英國、澳洲、加拿大、新西蘭及挪威周二以「反覆煽動對西岸巴人的暴力行為」為由，制裁兩名以色列極右內閣部長。英國外交部發布聲明稱，以色列財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）及國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）將被禁止入境英國，二人在英國的所有資產將被凍結。此舉措意味這5國與以色列最親密盟友美國政策出現分歧。美國國務卿魯比奧其後在聲明中，批評這些制裁無助推動美國主導的斡旋停火、釋放所有人質，以及結束加沙戰爭。

（衛報/BBC/路透社）

相關字詞﹕大使 以色列 美國 赫卡比（Mike Huckabee） 兩國方案 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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