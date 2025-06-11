反疫苗美衛生部長全撤CDC 17專家

向來是疫苗懷疑論者的小羅拔甘迺迪在《華爾街日報》投書，宣布撤換ACIP的17名成員，其中8人在拜登總統任期最後幾天獲任命，指若不全面撤換，特朗普要到2028年才能任命大多數新成員。小羅拔甘迺迪批評委員會「長期存在利益衝突，幾乎淪為所有疫苗的橡皮圖章」，又援引1990年代和2000年代的例子，指利益輸送問題持續存在，「大多數ACIP成員曾獲藥廠、包括疫苗生產商的可觀資助」。他表示正考慮任命新成員接替。

ACIP最多可有19名擁投票權的成員，均為獨立的醫生和衛生官員，負責向CDC建言決定哪些人、什麼時候該接種疫苗。這些成員必須對外公開一切利益衝突，而且要在有相關嫌疑時避席投票。

美國食品及藥物管理局（FDA）前首席科學家戈德曼表示，今次「大換血」是悲劇，「這是一群非常專業的科學家和醫生……這種政治干預只會減少而非增加公眾信心」。

（BBC/紐約時報/CNBC）