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巴拿馬運河管理局：長和交易恐損中立

【明報專訊】長和擬將包括巴拿馬運河兩個港口在內的43個港口資產出售予歐洲航運巨擘地中海航運公司（MSC）和美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，引發風波，目前正等待中方審批。巴拿馬運河管理局主席瓦斯奎茲（Ricaurte Vásquez）接受《金融時報》訪問時稱，交易或為單一航運企業或合組財團帶來不公平競爭優勢，並損害巴拿馬運河奉行的中立原則。

在周二見報的訪問中，瓦斯奎茲明言交易若以目前理解的安排方式成事，「那會有吞吐能力集中度（capacity concentration）的潛在風險」，即貨櫃碼頭營運者高度集中於單一航運企業或合組財團，將帶來相對於其競爭對手的不公平優勢，並犧牲巴拿馬運河的市場競爭力，也不會符合運河相對於各國的中立原則。

憂客戶改用其他路線

巴拿馬運河捲入中美角力，正加快業內各大集團對物流路線的競賽，另一歐洲航運巨擘馬士基4月宣布已購入一條在運河旁邊的鐵路——瓦斯奎茲直言巴拿馬運河「已變成轉運吞吐能力的重要戰場」。他指運河管理局也擔心長和交易案會導致其部分客戶改用其他路線，令巴拿馬運河會損失部分貨櫃運輸量。

談到美國特朗普政府的持續直接施壓，瓦斯奎茲強調在現行規則下，美方要求容許其政府船舶免費通過運河「不是選項」，提醒即使巴拿馬海軍船舶都要付費。他認為巴拿馬運河大可視之為轉型成貨櫃碼頭營運商的機會，例如重啟在運河太平洋一側的科羅薩爾港（Port of Corozal）建立貨櫃碼頭的項目。

（金融時報）

相關字詞﹕長和賣港口 長和 巴拿馬海事管理局 巴拿馬運河

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