恐軍隊政治化 退伍軍人警告危險先例

「未發生先授權」史無前例

特朗普是透過簽發總統備忘來出動國民警衛隊，但其內容充滿爭議，例如令國民警衛隊「聯邦化」，變相形成全國動員。更大問題是，備忘授權出兵對付預期中的示威，這種「未發生先授權」的做法在美堪稱史無前例。退伍海軍陸戰隊軍人戈德貝克直言，這是「軍民關係規範的重大變化」和「危險先例」，他強調當年參軍時是向憲法宣誓效忠，而不是對某人或某政黨。

「這是武裝部隊的政治化。」退伍少將伊頓坦言，特朗普做法將軍方置於可怕境地，令「實際上不想到那裏的」軍人被迫出動「直面美國公民」。他預計最終會演變成引用《叛亂法》，以獲相應法律理據，該項1807年訂立法律授權總統出動整支美軍對付叛亂或武裝造反。

對上一次有美國總統違背州長意願引用《叛亂法》出動國民警衛隊對付示威，要追溯到1965年，惟當時詹森是為了保護在阿拉巴馬州爭取黑人投票權的民權運動遊行——即後來被改拍成電影《馬丁·路德·金－夢想之路》的塞爾瑪到蒙哥馬利遊行。

美國海軍學院學者科恩則指出，國民警衛隊如今接過的維持治安任務，令他們處於需要判斷民眾是在合法履行憲法權利，還是屬於刑事犯。

（衛報/金融時報）