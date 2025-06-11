特朗普增兵洛城 加州興訟控奪權 州長轟不必要不合法舉措 「實現獨裁瘋狂幻想」

特朗普周一晚在社交平台矢言對洛杉磯的示威者作出比從前更嚴厲的打擊。其政府周一下午宣布調派700名駐守加州的海軍陸戰隊員，並增加國民警衛隊人手至4000人，支援洛杉磯市的移民部門官員和恢復秩序。美國法律禁止陸軍、海軍、空軍和海軍陸戰隊執行本土民事執法任務，特朗普的做法被指是出於政治動機和令「軍隊政治化」（見另稿）。

民主黨籍加州州長紐森當晚在X發文斥特朗普此舉「瘋狂」。他指美國海軍陸戰隊向為捍衛民主作戰，「他們不應該被指派在美國土地上面對同胞，以實現獨裁總統的瘋狂幻想。這不是美國模式」。

身兼加州國民警衛隊總司令的紐森及加州政府當晚向聯邦加州北區地方法院入稟，控告總統特朗普、防長海格塞斯、國防部，指特政府「不顧州長和地方執法部門反對」，下令調動加州國民警衛隊控制洛杉磯反拘捕非法移民示威，既不必要亦不合法。

原告一方要求法院終止聯邦政府的嚴重越權行為，並要求特朗普、海格塞斯接管任何州民兵組織須採取適當法律措施，包括透過州長頒布命令。

訴狀指特朗普違反了美國憲法修正案第10章賦予的權力，侵犯了加州州長紐森作為加州國民警衛隊總司令的職責，並在沒有合法行使聯邦權力的情况下，侵犯了加州控制和調動國民警衛隊的主權。它強調，「在沒有證據表明地方執法部門無力控制示威活動局面及確保公共安全的情况下，部署逾4000名聯邦部隊來平息或阻止未來的示威」是違憲的。

示威擴至最少9市 警民衝突

隨特朗普上周六所簽命令而出動的國民警衛隊，周日起陸續抵達洛杉磯。而示威活動由本來限於加州洛杉磯市內一小部分區域，周一擴至加州奧蘭治縣聖安娜、三藩市、東岸的紐約市和費城、南部得州的奧斯汀和達拉斯，以及芝加哥、華盛頓等最少9個城市；部分地方發生警民衝突。

一些民權組織和法律專家也認為特朗普這次「出兵」既濫權、具煽動性又鹵莽，只會加劇緊張局勢和擴大平民傷亡。美國移民律師協會前會長利奥波德（David Leopold）稱，示威者只是行使憲法第一修正案賦予的權力，但國民警衛隊和海軍陸戰隊被派去壓制這種權力，是「叫人震驚」的事態發展，涉嫌蓄意擴大混亂、困惑和恐慌。

市長指聯邦測試「介入奪權」

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）周一在記者會上表示，她覺得聯邦政府在利用洛杉磯作為「一個測試案例」，旨在探索聯邦政府介入奪走州和地方政府的權力會有何事。加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）說：「這裏沒有入侵。這裏沒有叛亂。總統是在試圖為了自身政治目的，製造混亂和危機。」

（紐約時報/路透社/NPR/衛報）