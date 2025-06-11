美再指控華研究員偷運生物材料

生物學家：不存危險性

該名研究員是在武漢華中科技大學攻讀博士學位的韓成萱（Chengxuan Han，譯音），她計劃花一年時間在密西根大學完成一個研究項目。她涉嫌數月前運送生物材料給密西根大學的實驗室人員，美國聯邦調查局（FBI）在法庭文件指出，這些材料與蛔蟲有關，需先取得美國政府許可才能進口。韓成萱從中國搭機於周日抵達底特律，在接受問話後被捕。

FBI表示，她分批偷運的生物材料，有時會藏在書本中的信封內，這些物品分別於去年和今年初被當局攔截並拆封。法律文件並未提及FBI是否認為這些生物材料具有風險，但美國聯邦檢察官表示，走私行為「危及美國安全」。

加州大學柏克萊分校生物學家沙皮拉（Michael Shapira）在閱讀法庭文件後向美聯社稱，他不認為此事存在任何危險性，但強調運送生物材料有相關法律規定。

美國聯邦政府上周才起訴兩名中國研究員，指他們串謀偷運一種號稱「潛在農業恐怖主義武器」、可嚴重危害農作物的「危險生物病原體」禾穀鐮孢菌到美。中國稱堅決反對美方以意識形態、泛化國家安全為藉口對有關案件搞政治操弄。

（衛報/NBC）