聯國調查揭生育危機真相 財政負擔恐懼未來 有心而「缺選擇」

1/5受訪者「未生夠」

這份題為《真正的生育危機：變革世界中生育自主權的追求》的報告，綜合14個國家、逾1.4萬名受訪者意見，涵蓋美國、德國、南非、印度等，佔全球人口三分之一。調查顯示，每5人中就有1人預計無法達到理想子女數量。

報告指出，現時大多數人仍希望生兩名或以上子女。38%女性與35%男性理想家庭規模為兩孩，另有15%希望生3個。惟超過三成50歲或以上受訪者承認未能如願。

經濟負擔成最大障礙，39%受訪者明言因財政壓力而減少生育；21%歸咎於「飯碗」不穩，19%則指住房問題難解。性別不平等亦為主因之一，13%女性及8%男性表示，家務及育兒責任分配不均，影響生育決定。另外，無論男女均表示，對未來的不安（包括氣候變化與戰亂）使他們傾向限制家庭規模。

來自印度孟買的藥廠職員南拉塔是典型個案。她坦言：「我和丈夫一直考慮再生，但每次都問自己：負擔得起嗎？」她指出現時單是女兒學費、校巴、游泳課程及醫療開支已捉襟見肘。每天下班後累得難以陪伴女兒，令她最終決定「專心照顧一個」。

香港科技大學人口政策專家貝斯圖（Stuart Gietel-Basten）表示：「這是聯合國首次如此全面聚焦於低生育率問題。」不過，UNFPA仍呼籲各界對低生育率問題審慎應對，指部分國家為鼓勵生育而推行硬指標、限制避孕，或推出生育獎金等，但長遠成效卻存疑，且或損人權。

加奈姆認為，解決生育危機之道在於回應公眾的實際需要，包括「提供有薪家庭假、可負擔的生育醫療，以及伴侶互相支持」。

（金融時報/衛報/BBC/聯合國網站）