大馬異見政治漫畫家禁離境 斥首相警方推諉 擬上訴維權

法米惹扎（Fahmi Reza Mohd Zarin）上周六在社交媒體披露，他趁着當天生日，早上7時半抵達機場擬飛往新加坡逗留兩日一夜及觀看演唱會，卻在登機處被禁止離境。他表示曾質問關員理由，對方叫他向警方查詢。

首相促解釋 警方稱屬誤會

法米惹扎諷刺說：「感謝武吉阿曼和昌明政府送給我終身難忘的生日禮物。」武吉阿曼指大馬警方；昌明政府指首相安華的政府。法米惹扎懷疑事關他較早前所畫的一幅批評沙巴州前首長的諷刺漫畫，令他被列入黑名單。因為5月29日，沙巴州政府也曾在沒有解釋之下，拒絕他進入當地。

其帖文引起關注，國會議員、評論員和不少大眾都認為禁令無理。而大馬反貪會前主席祖基菲里阿末周一表示，法米惹扎的事件非單一個案，連他本人也曾被兩度禁止出國。他批評執法部門未經透明正當程序限制個人行動自由，是不道德兼違憲行為。

法米惹扎周一表示不滿首相與警方的說辭，認為他們互相推諉卸責，聲言將訴諸法律維權。他發公開信表示，政府經常在人民犯錯時就毫不遲疑將人送上法庭，「這次，輪到人民把掌權者告上法庭」。

（星洲日報/海峽時報）