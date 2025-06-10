大馬異見政治漫畫家禁離境 斥首相警方推諉 擬上訴維權

【明報專訊】馬來西亞著名社運人士、政治漫畫家法米惹扎上周六（7日）在吉隆坡國際機場，涉嫌因為被政府列入黑名單而被禁止出境。首相安華上周六命令警方作出解釋，另強調政府尊重個人自由。大馬全國總警長拉沙魯丁周日聲稱是「邊境檢查程序混亂」，錯將法米惹扎名字列於監控名單而引起的「一場誤會」，惟也表示法米惹扎雖非被禁出境對象，卻涉及一宗調查而正被監視。法米惹扎周一發公開信，質疑是首相和警方互相卸責，聲言將循司法程序捍衛公民出境自由。
法米惹扎（Fahmi Reza Mohd Zarin）上周六在社交媒體披露，他趁着當天生日，早上7時半抵達機場擬飛往新加坡逗留兩日一夜及觀看演唱會，卻在登機處被禁止離境。他表示曾質問關員理由，對方叫他向警方查詢。
首相促解釋 警方稱屬誤會
法米惹扎諷刺說：「感謝武吉阿曼和昌明政府送給我終身難忘的生日禮物。」武吉阿曼指大馬警方；昌明政府指首相安華的政府。法米惹扎懷疑事關他較早前所畫的一幅批評沙巴州前首長的諷刺漫畫，令他被列入黑名單。因為5月29日，沙巴州政府也曾在沒有解釋之下，拒絕他進入當地。
其帖文引起關注，國會議員、評論員和不少大眾都認為禁令無理。而大馬反貪會前主席祖基菲里阿末周一表示，法米惹扎的事件非單一個案，連他本人也曾被兩度禁止出國。他批評執法部門未經透明正當程序限制個人行動自由，是不道德兼違憲行為。
法米惹扎周一表示不滿首相與警方的說辭，認為他們互相推諉卸責，聲言將訴諸法律維權。他發公開信表示，政府經常在人民犯錯時就毫不遲疑將人送上法庭，「這次，輪到人民把掌權者告上法庭」。