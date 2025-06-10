馬斯克轉帖撐鎮壓 强調「果斷領導」

美媒：馬斯克貝森特曾肢體衝突

美國傳媒報道，特、馬關係急劇惡化前，馬斯克早與特朗普團隊官員不和，《紐約時報》和Axios新聞網站日前報道，馬斯克和財長貝森特於4月中，在白宮分別向特朗普陳述各自對署理國稅局局長人選偏好，特朗普決定支持貝森特的選擇。《華盛頓郵報》上周六（7日）引述特朗普長期政治顧問班農報道，當時馬斯克和貝森特離開橢圓形辦公室，在走廊邊行邊互相辱罵。貝森特提到馬斯克聲稱要揭露超過一萬億美元的浪費和欺詐政府支出，但始終沒有成功，罵馬斯克是騙子，後者一怒之下像欖球員般用肩膀撞向貝森特的胸部，貝森特還擊，多人介入才將他們拉開。特朗普聽聞這事後說：「這太離譜了。」

特幕僚戈爾被指背後捅刀馬斯克

《紐約時報》報道，加劇特、馬反目是來自特朗普幕僚、總統人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）。報道稱，馬斯克盟友甚至白宮部分官員指摘戈爾是破壞馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）獲美國太空總署（NASA）署長提名的幕後推手。一名白宮內部消息人士說：「NASA事件是壓垮駱駝的最後一根稻草。戈爾就是想在馬斯克背後捅刀。」

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報）