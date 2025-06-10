兌承諾轉視線 鐵腕鎮壓一石二鳥

《紐約時報》指出，今次反對搜捕非法移民的示威，集齊特朗普尋求的所有元素：實現「跟主要政治競爭對手在民主黨傳統州份就政府推動的核心議題攤牌」。英國《衛報》認為，雖然批評者視特朗普鐵腕鎮壓示威為強人總統的又一次「威權表演」，但示威的確為特朗普提供了一個可用來激發憤怒、仇恨與恐懼的對立面，從而將民眾的不滿情緒從政府轉移至所謂的「內部敵人」。

去年10月大選期間，特朗普曾向霍士新聞表示，「激進左翼瘋子」等「內部敵人」比中國、俄羅斯等「外部敵人」對美國構成更危險威脅，有需要時應派出國民警衛隊甚至正規軍隊對付他們。

昔特赦國會騷亂者 今制暴被轟偽善

民主黨籍的加州州長紐森表示，對特朗普重錘鎮壓當地示威並不感意外，稱「他們（特和共和黨）若要成功，那麼加州必須失敗，因此他們正嘗試用盡屢試不爽的手段（去打壓），即使實際證據並不支持（那樣做）」。民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）向全國廣播公司（NBC）指出，特朗普特赦了2021年國會山莊騷亂中毆打警察的暴徒，因此他現在以捍衛法治和保護民眾為由鎮壓加州示威是「最偽善」的。

共和黨籍加州聯邦眾議員凱利（Kevin Kiley）則歸咎當地現時的亂局，源自民主黨領袖慫恿並協助前拜登政府推行開放邊境政策。

（紐約時報/衛報）