兌承諾轉視線 鐵腕鎮壓一石二鳥

【明報專訊】美英傳媒分析，加州反對聯邦政府打擊非法移民觸發的示威正是特朗普夢寐以求的機會，讓他能兌現去年競選時針對打壓所謂「內部敵人」的承諾，並轉移民眾對其施政不滿，以及近期他跟富商馬斯克之間的不和。
《紐約時報》指出，今次反對搜捕非法移民的示威，集齊特朗普尋求的所有元素：實現「跟主要政治競爭對手在民主黨傳統州份就政府推動的核心議題攤牌」。英國《衛報》認為，雖然批評者視特朗普鐵腕鎮壓示威為強人總統的又一次「威權表演」，但示威的確為特朗普提供了一個可用來激發憤怒、仇恨與恐懼的對立面，從而將民眾的不滿情緒從政府轉移至所謂的「內部敵人」。
去年10月大選期間，特朗普曾向霍士新聞表示，「激進左翼瘋子」等「內部敵人」比中國、俄羅斯等「外部敵人」對美國構成更危險威脅，有需要時應派出國民警衛隊甚至正規軍隊對付他們。
昔特赦國會騷亂者 今制暴被轟偽善
民主黨籍的加州州長紐森表示，對特朗普重錘鎮壓當地示威並不感意外，稱「他們（特和共和黨）若要成功，那麼加州必須失敗，因此他們正嘗試用盡屢試不爽的手段（去打壓），即使實際證據並不支持（那樣做）」。民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）向全國廣播公司（NBC）指出，特朗普特赦了2021年國會山莊騷亂中毆打警察的暴徒，因此他現在以捍衛法治和保護民眾為由鎮壓加州示威是「最偽善」的。
共和黨籍加州聯邦眾議員凱利（Kevin Kiley）則歸咎當地現時的亂局，源自民主黨領袖慫恿並協助前拜登政府推行開放邊境政策。