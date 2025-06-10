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特調兵遏示威被轟添亂 掀州權爭議 洛杉磯反掃蕩非法移民抗爭未平息 市中心禁集會

【明報專訊】美國移民與海關執法局（ICE）上周五在加州洛杉磯打擊非法移民行動引發的示威到周日（8日）踏入第3天，示威者與執法人員對峙進一步升級。洛杉磯警察局當晚宣布將整個洛杉磯市中心列為「禁止集會區」。總統特朗普上周六指示出動國民警衛隊後，其中300人周日已抵達洛杉磯3個地區。惟加州州長紐森要求撤走部隊，稱特朗普的命令非法，侵犯州政府權力；斥責特朗普對事件火上澆油的前副總統賀錦麗等民主黨人，亦批評繞過州政府「出兵」的舉措是「旨在引發混亂的危險升級」。

在特朗普矢言處理非法移民下，ICE上周在洛杉磯執行打擊非法移民行動，引發的民眾示威抗議未停。前日洛杉磯街頭有示威者塗鴉批評ICE，又向警察擲石和水樽，另有最少5輛的士被縱火。有多組手持墨西哥旗幟及批評術當局標語的示威者，聚集在洛杉磯市內不同地方，101號高速公路因示威暫時癱瘓，亦報道指當地有搶掠事件。至於執法人員則用催淚氣體驅散示威者，亦有騎警嘗試控制人群。

警衛隊300人派赴3地 百人被捕

洛杉磯警方在記者會表示，周日最少10人被捕，前一晚則拘捕29人，警方其後在社交網站X宣布洛杉磯市中心為「禁止集會區」，要求民眾立即離開當地。三藩市的移民部門大樓外周日晚亦有數百人抗議，示威其後演變成暴力，當局稱拘捕約60人。

總統特朗普上周六簽署備忘動員2000名國民警衛隊驅散示威，北方司令部稱300名加州國民警衛隊成員已被派往洛杉磯地區3個地點，任務限於保護聯邦當局人員及建築物，另表示500名海軍陸戰隊成員亦已待命。

美國的國民警衛隊在平時歸各州長指揮，遇緊急狀態時（如戰爭、叛亂、國家災難等），美國總統則有權根據法律（如《叛亂法案》）下令將國民警衛隊「聯邦化」，由聯邦政府直接指揮調動。惟過往這類調動通常由州政府提出和與聯邦協調。

加州擬告聯邦政府「非法出兵」

對上一次國民警衛隊「聯邦化」是在1992年，但今次是1965年以來首次繞過州長動用國民警衛隊，今次做法引起合法與否的質疑。民主黨籍的加州州長紐森指這次調動國民警衛隊的命令不合法，他曾公開指當地並沒額外安全支援的需要。

紐森昨天在社交網站X稱他已正式要求政府撤回在洛杉磯縣「非法部署」的部隊，將部隊指揮權交還給他。紐森指特朗普政府做法嚴重侵犯加州主權，亦激化緊張局勢。他接受MSNBC訪問時指計劃就部署國民警衛隊控告聯邦政府，稱特朗普「為抗議創造了條件」。

多名民主黨籍州長斥特濫權 激化矛盾

洛杉磯市長巴斯亦指摘聯邦政府派國民警衛隊煽動緊張局勢，同時譴責採取暴力的示威者。多名民主黨籍州長周日發表聯合聲明聲援紐森，指特朗普調派加州國民警衛隊是令人震驚的濫權行為，又稱威脅要派海軍陸戰隊到美國社區，破壞軍人使命同時損害公眾信任。

中國駐洛杉磯總領使館周一提醒當地中國公民遠離集會場所、人員聚集區域或治安不佳地區，避免夜間或單獨出行。本港保安局昨天亦更新外遊警示網頁，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。

（CNN/華爾街日報/路透社/法新社）

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