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哥倫比亞反對派總統候選人中槍命危

【明報專訊】哥倫比亞國會參議員兼右翼總統候選人烏里韋（Miguel Uribe Turbay，圖）上周六（7日）在首都波哥大競選集會上遇襲身中3槍，其中兩槍擊中頭部，命懸一線。一名年約15歲少年疑犯當場被捕。

39歲的烏里韋事發時在首都一處公園向約250名支持者發言，一名少年騎電單車到場後走近他，從他背後近距離連開3槍，兩槍擊中頭部，另一槍擊中膝部。烏里韋送院搶救，情况危殆，接受了神經外科和周邊血管手術。波哥大市長昨天指烏里韋還處在恢復「關鍵期」。

少年疑犯被現場的人毆打制服，被捕送院。警方在現場檢獲一把9mm口徑Glock型手槍，表示烏里韋事前並無收到威脅，未清楚案件動機，宣布懸紅30億披索（約570萬港元）呼籲公眾提供線索。

哥倫比亞左翼總統佩特羅譴責此次襲擊，稱之是對烏里韋個人安全，乃至該國民主、思想自由、合法政治活動的攻擊。

烏里韋出身政治世家，外祖父曾任哥國總統，母親黛安娜是記者，1990年被黑幫綁架，在營救行動中被殺。烏里韋代表右翼民主中心黨參加明年5月總統大選，主張強硬對付毒販，反對當今左翼政府跟毒梟、游擊隊和談。

（法新社/紐約時報）

相關字詞﹕遇襲事件 槍擊 候選人 2026哥倫比亞總統大選

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