認證機制增小茶農負擔 肯尼亞停雨林聯盟合作

肯尼亞農業及畜牧發展部5月向全國茶業持份者發通告，宣布暫停全國茶廠的雨林聯盟審計、現場檢查和認證程序。因為遵循雨林聯盟國際認證框架，對小農經營的廠房和合作社造成「成本高、實惠少」的現象。

此決定是政府5月8日與肯尼亞茶葉發展局、雨林聯盟代表等舉行諮詢會議後決定的。肯尼亞農業及畜牧發展部首席秘書羅諾（Paul Ronoh）在會上表示，實行雨林聯盟計劃的負擔先是落在茶廠，然後「逐層下放到茶農和種植者」。茶農通常是小農戶。羅諾說：「這種負擔應該由需要認證產品的最終消費者承擔，而不是由種植者承擔。」

年花2.5萬認證 倡由消費者負擔

雨林聯盟的認證具國際公信力。凡商品附有其綠蛙標籤，代表着生產過程符合其促進的永續農業、林業和負責任商業行為等標準，有利提高商品和企業聲譽檔次。其認證成本包括培訓、審計、履行機制、文件編訂。以每年處理500萬至1500萬公斤新茶的茶廠為例，認證成本一年約2900至3200美元（約2.3萬至2.5萬港元）。這對許多合作社來說是一筆難以長期負擔的投資，但是與認證相關的好處並不明顯。

英國慈善組織公平貿易基金會5月一項調查發現，肯尼亞只有五分之一的茶農、種茶及製茶工人，月入足以提供家人生活所需，包括糧食和送子女就學。

肯尼亞茶葉貿易商西蒙（Christine Simon）表示，市場買家想以最低價格獲取認證的茶葉，「這種矛盾使生產商陷入困境——他們被期望符合嚴格而可持續的標準，卻得不到足夠的補償」。

（衛報/肯尼亞星報/STiR茶與咖啡雜誌）