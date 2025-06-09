巴人領取物資再遭槍擊 救援組織試交社區派發

【明報專訊】由以色列及美國新成立的「加沙人道基金會」（GHF）以遭受「哈馬斯威脅」為由，上周六（7日）早上因開槍事故叫停派發糧食，至周日早上重開兩個分派點，惟半島電視台引述當地醫療消息，再有以軍開火導致最少14死逾百傷。哈馬斯主導的加沙政府譴責GHF援助行動「徹底失敗」，稱已準備好保護人道車隊和確保聯合國救援糧食送到飢民之手。路透社報道，哈馬斯將派狙擊手保護聯合國車隊。惟GHF昨稱已開始試點計劃，昨將11個貨櫃交給社區領袖再行分發，而非要民眾長途跋涉和穿過以軍防線來排隊領取。
哈馬斯稱派狙擊手護聯國車隊
GHF由5月26日開始運作，但幾乎每天發生開槍事件，迄今造成逾120死約500傷。有目擊者指控以軍向人群開槍，但以軍堅稱只是看到可疑人物後鳴槍示警，否認射向平民。
以上周六早上為例，拉法市的GHF阿拉姆環島物資分派站附近有以軍開槍，現場巴人最少6死36傷，以方重申鳴槍示警說法，宣稱受害者「以危及部隊的方式逼近」。哈馬斯轄下加沙民防部門則指受害者當時聚集於分發站外約一公里。法新社引述目擊者指現場有數千人，當部分人擬走近救援站，以軍即「向天開槍，再射向平民」。事後GHF聲稱因受哈馬斯「直接威脅」停派救濟，哈馬斯官員則向路透社稱對這種「所謂威脅」一無所知。