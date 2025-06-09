巴人領取物資再遭槍擊 救援組織試交社區派發

哈馬斯稱派狙擊手護聯國車隊

GHF由5月26日開始運作，但幾乎每天發生開槍事件，迄今造成逾120死約500傷。有目擊者指控以軍向人群開槍，但以軍堅稱只是看到可疑人物後鳴槍示警，否認射向平民。

以上周六早上為例，拉法市的GHF阿拉姆環島物資分派站附近有以軍開槍，現場巴人最少6死36傷，以方重申鳴槍示警說法，宣稱受害者「以危及部隊的方式逼近」。哈馬斯轄下加沙民防部門則指受害者當時聚集於分發站外約一公里。法新社引述目擊者指現場有數千人，當部分人擬走近救援站，以軍即「向天開槍，再射向平民」。事後GHF聲稱因受哈馬斯「直接威脅」停派救濟，哈馬斯官員則向路透社稱對這種「所謂威脅」一無所知。

（半島電視台/路透社/法新社）