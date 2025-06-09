紐時：俄情報密件稱華「敵人」 指威脅安全

《紐時》報道，網絡犯罪組織Ares Leaks獲得該長8頁的FSB密件。FSB是負責俄羅斯本土安全的情報機構，而密件是由該機構應對中國及亞洲其他地方的「反情報行動部」第7處（D.K.R.O 7th Service）所撰寫，未有標註日期，但就內容而言或是在前年年底或去年初撰寫。《紐時》稱6個西方情報機構認為文件真確。

指華招俄諜取軍事技術 注視烏戰取經

文件指出，2022年2月24日俄軍展開全面侵烏前3天，FSB批准了代號「協約-4」（Entente-4）的反間諜新計劃，旨在於俄羅斯幾乎調派所有兵力到烏克蘭期間，「防止中國間諜損害俄羅斯利益」；此後觀察到中方加強招募俄羅斯人為潛在間諜，包括前任軍機機師、流體動力學、軍火控制系統、空氣彈性力學的研究人員，其中更優先聘請飛機製造廠和相關研究機構的前僱員，以及不滿蘇聯時期飛翼船「裏海怪物」（Ekranoplan）研發計劃遭終止的研究人員，相信北京這樣做是為了追趕航天科技發展。

文件稱，大批跟中國國防公司和研究機構相關的官員湧到俄羅斯，關注並尋求了解烏戰中俄軍利用無人機及現代電腦軟件對抗西方武器的戰鬥方法；北京評估該場戰爭已革新戰爭科技和戰術，並將長期持續。

然而文件指示，反諜人員應對時應顧及俄中表面上的友好關係；採取敏感行動前應先請示最高上級；並避免公開稱中國為敵人。

（紐約時報）