特朗普稱與馬斯克關係結束 警告中期選勿助民主黨

稱「沒有理由修補關係」

馬斯克5月30日卸任負責削支的「政府效率部」（DOGE）主管後，在旗下社交媒體X不斷批評特朗普大力推動的《大而美法案》會增加巨額財赤，特朗普上周四開口還擊，罵戰持續一天後暫平息。至上周六，特朗普在NBC訪問中稱，「沒有理由」跟馬斯克修補關係；被問到他跟馬斯克的關係是否已結束時，特朗普回應稱：「我會認為是。」他又表示自己有權中止華府跟SpaceX等馬斯克公司的合約，但「從未想過那樣做」。

《華爾街日報》同日引述一名白宮高官報道，特朗普未有即時計劃跟馬斯克交談。該高官又認為，馬斯克刪除指控特朗普出現於「富豪淫媒」愛潑斯坦「花名冊」的X帖文，並不足以彌補二人關係。

華府聯絡SpaceX對手 洽替代火箭

特朗普在罵戰期間曾稱「將全面審視」馬斯克公司的政府合約，馬斯克亦一度威脅讓SpaceX龍飛船退役，事件觸動美國太空總署（NASA）及五角大樓等機構官員神經。《華郵》引述知情人士報道，華府官員最少已聯絡Rocket Lab、Stoke Space、藍色起源3間SpaceX對手公司，詢問它們可為政府任務供應什麼替代火箭。正研發可運貨櫃至國際太空站（ISS）飛船Dream Chaser的Sierra Space行政總裁奧茲門發聲明告訴《華郵》，公司上周四曾跟NASA官員開會，後者表示不希望依賴單一供應商。

（華爾街日報/華盛頓郵報）