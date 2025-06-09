移民局拘捕人數大增 律師質疑報到陷阱誘捕

單日拘逾2200人新高

全國廣播公司（NBC）新聞上周四引述消息人士報道，逾2200名被拘留者當中，有數百人登記了ICE的「拘留替代方案」（ATD）。根據該計劃，ICE會釋放那些被認為不會威脅公共安全的無證移民，透過電子腳鐐、智能手機程式或其他定位程式追蹤他們，並要他們定期到ICE辦事處報到。

有代表律師向NBC新聞表示，ICE向部分登記了ATD的人發送信息，要求他們提前到ICE報到，但他們到達後卻被拘捕。

NBC新聞的記者上周三亦看到7名到紐約市ICE辦公室報到的人被鎖上手銬後帶上沒標記的汽車。

在移民辦公室外等候其厄瓜多爾朋友的納瓦雷特（Veronica Navarrete）稱，有移民在辦公室踱步一整天猶豫要否應約報到，因為如果進去就有可能被拘留，但不進去錯過約見，就會被驅逐出境。

亞利桑那州執法者被「點錯相」誤捕

當局力求應對非法移民亦引發濫捕質疑。NBC上周五引述官員報道，亞利桑那州一名副法警一度被ICE人員「點錯相」，而在圖森一幢聯邦機構大樓被錯誤拘留，只因他與ICE正尋找的目標人物外貌特徵相符。

另外，當局上周六表示，憑攤開雙手一臉無奈的迷因照片紅遍全球的25歲意大利公民拉梅（Khaby Lame，又被稱面癱哥），因「逾期逗留」美國而在上周五於拉斯維加斯遭ICE拘留，同日獲釋並獲准自願離境。

（NBC/法新社）