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洛杉磯拘非法移民爆示威 國民衛隊出動 特朗普歸咎民主黨籍地方官「無能」 防長威脅出軍隊

【明報專訊】美國移民與海關執法局（ICE）上周五起在加州洛杉磯執行打擊非法移民行動，引發當地民眾連續兩天示威，並與執法人員衝突。總統特朗普上周六（7日）簽署備忘錄，下令向洛杉磯部署2000名國民警衛隊員應對，部分人員昨已到位。特朗普在旗下社交平台，將示威衝突歸咎民主黨籍洛杉磯市長及加州州長，並表示將不允許蒙面示威。防長海格塞斯指如洛杉磯的暴力事件持續，將出動海軍陸戰隊處理。

ICE上周五到洛杉磯市執法期間拘捕最少44名涉違反移民法人士，觸發民眾當晚示威，警方動用催淚氣、閃光彈應對，國土安全部稱示威有「約1000名暴徒」。翌晚洛杉磯市再有60人示威並大叫口號，包括「ICE滾出洛杉磯」，該市東南面的拉美裔移民聚居區派拉蒙市（Paramount），有聯邦安全部門人員跟示威者衝突。

特朗普稱不容激進左翼抗議 將禁蒙面示威

網傳影片顯示，派拉蒙示威現場有數十名身穿綠色制服、戴上防毒面具的安全部門人員，排成一列站在堆滿被推翻購物車的馬路，現場還有罐裝容器釋放煙霧，另有目擊者稱當局拘捕部分示威者。白宮發言人萊維特前天發聲明，稱有暴徒襲擊在洛杉磯執行基本驅逐出境行動的ICE和聯邦執法人員，而加州「無能的民主黨領袖」放棄保護公民責任，因此特朗普簽署總統備忘錄，部署2000名國民警衛隊應對持續惡化的違法行為。

特朗普於美東時間周日凌晨在Truth Social發文表示，加州州長紐森及洛杉磯市長巴斯如未能履行職責，聯邦政府將介入並解決問題。特朗普讚揚國民警衛隊的行動，縱然巴斯隨即澄清還未見國民警衛隊部署到洛杉磯，而加州中區臨時聯邦檢察官埃塞利上周六晚表示，國民警衛隊將在24 小時內抵達洛杉磯。特朗普又一再批評紐森及巴斯無能，強調不會容忍「煽動者」和「經常收錢鬧事者」發起的激進左翼抗議活動，並指將不允許人們在抗議活動中戴口罩。

美國防長海格塞斯上周六晚在社交網站X稱，位於南加州彭德爾頓營的現役海軍陸戰隊入「高度戒備」狀態，隨時可能出動支援。白宮副幕僚長米勒批評示威是「暴力叛亂」，但有美國官員向路透社表示，政府並未援引授權總統部署軍隊執法及鎮壓騷亂的《叛亂法》。 最近一次引用《叛亂法》為1992年，當時為應對洛杉磯暴動。

加州州長批故意煽動 斥防長瘋狂

紐森在X批評特朗普部署國民警衛隊是「故意煽動」，「不是因為執法人員不夠，而是他們想要一場騷」。他又指防長威脅在國內出動現役海軍陸戰隊對付國民，是瘋狂行為。巴斯亦譴責移民部門行動，斥這些手段在社區製造恐懼，破壞該市最基本的安全原則，絕不會容忍這種行為。

哥倫比亞廣播公司（CBS）、《紐約郵報》等媒體周日報道，除了洛杉磯，近150名示威者上周六在紐約曼哈頓與警衝突，抗議ICE在該市及全國範圍內大舉掃蕩非法移民，逾20人被捕。

（路透社/法新社/Axios/紐約郵報）

相關字詞﹕特朗普 非法移民 洛杉磯 加州 國民警衛隊 海格塞斯 美國

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